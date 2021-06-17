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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Ocon: "Alpine'le devam etmek, kariyerim için harika bir adım"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine pilotu Esteban Ocon, Fransız ekiple yeni kontrat imzaladığı için mutlu olduğunu ve gelecek için en doğru hamleyi yaptığını söyledi.

Ocon: "Alpine'le devam etmek, kariyerim için harika bir adım"

Alpine pilotu Esteban Ocon, 2019 yılında takıma katıldı ve ilk yılında zorlansa da bu yıl iyi bir adım atmayı başardı.

Fransız pilot, bu yılki ilk yarışlarda tecrübeli takım arkadaşı Fernando Alonso'ya üstünlük kurmayı başardı.

Bu performansıyla da takımla 2024 sonuna kadar üç yıllık yeni bir kontrat imzaladı.

Fransa GP öncesi yapılan bu açıklama hakkında konuşan Ocon, "Doğrusu Fransa GP öncesinde bu, harika bir haberdi. Burası, gerçekten sevdiğim ve olmaktan keyif aldığım bir yer. Fransa GP boyunca araçta Fransa'nın renkleri olacak ve bu harika. Takımla üç yıl daha devam edecek olmak ve sürekliliğe sahip olmak olmak çok güzel. Bu, kariyerim için iyi bir haber ve bu ekiple daha fazla şey yaşamak için sabırsızlanıyorum."

"Elbette iyi hissettiriyor. Omuzlarımdan büyük bir yük kalktığını söyleyebilirim. Bu sayede sadece performansa odaklanabileceğim, her şeyin güvence altında olması çok önemli bir şey."

"Takımda iyi hissediyorum, buraya adapte olduğumu düşünüyorum, atmosfer harika ve çok güzel çalıştığımızı düşünüyorum. Gelecek yıl yeni kurallarla beraber iyi şeyler yapma fırsatımız olacak. Bu yüzden, kesinlikle kalmak için mükemmel bir yer." dedi.

Ocon, Mercedes'le olan bağlantılarının devam ettiğini de söyledi ve şunları ekledi: "Önümüzdeki üç yıl boyunca tamamen Alpine pilotuyum. Şu anda durum bu. Mercedes'le bağlantılarım hâlâ var fakat Alpine için yarışıyorum ve tamamen Alpine'leyim. Bu yüzden Mercedes'le hiçbir etkileşim veya başka bir şey olmayacak."

Alpine'le anlaşma imzalamadan önce Mercedes'le herhangi bir koltuk görüşmesi yapıp yapmadığı sorusuna Ocon, "Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Burada gerçekten iyi hissediyorum, üç yıl daha Alpine'le beraber olacağım. Günün sonunda, önemsediğim tek şey bu ve gelecekte odaklanmam gereken tek şey de bu."

"Bunun hem benim hem de kariyerim için doğru karar olduğunu düşünüyorum. İleriye doğru büyük bir adım attım ve tüm kariyerim boyunca yaptığım en uzun vadeli anlaşmaydı. Birkaç yıl önce bulunduğum yere bakarsak bence harika bir pozisyondayım. Çok, çok mutluyum." cevabını verdi.

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