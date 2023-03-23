Ocon: "Alpine'in şu anki konumundan memnun olamayız"

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Cidde'de net bir şekilde en iyi beşinci takım olarak görünen Alpine, mücadeleyi Ocon ile sekizinci, Pierre Gasly ile dokuzuncu sırada tamamladı.

Yarışın büyük bölümünde aralarında yalnızca 2-3 saniye civarı bulunan iki pilotun tempoları birbirine oldukça yakındı, hatta Güvenlik Aracı periyodu biterken aralarında kısa bir mücadele dahi yaşandı.

Çifte puana rağmen mevcut performansın yeterince iyi olmadığını açıkça belirten Ocon, takımın ilerleme kaydetmek için çok çalıştığını da göz ardı etmiyor.

Ocon, "Hayır, şu anda bulunduğumuz yerden memnun olamayız. Diğerlerine kıyasla büyük gelişme kaydeden birkaç takım var, dolayısıyla daha iyi olabilmek mümkün.

"Savaşmaya devam etmeliyiz, araştırmaya ve düşünmeye devam etmeliyiz, takım içindeki atmosfer de bu yönde."

"Ama hayır, şu anki konumumuzdan memnun olamayız." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A523 Fotoğraf: Alpine

Bahreyn'de tam üç ceza alarak kabusu yaşayan ve damalı bayrağı göremeyen Ocon, Cidde'de hiç olmazsa puan aldığı için mutlu.

Fransız pilot, "Sonunda sezona başladığım için mutluyum, öyle diyelim. Sıralama turlarını da yarışı da en iyi şekilde tamamladık. Ön gruptaki araçları ise savunmak mümkün olmadı."

"Bir noktada Ferrari'leri savunmanın mümkün olacağını düşündük ama onlar çok hızlıydı ve pit stopların ardından bir noktada gaza bastılar. Biz de hızımızı kontrol ettik ve aracı damalı bayrağa kadar getirdik."

"Genel olarak güçlü bir hafta sonuydu ama öndeki araçları yakalayabilmek için biraz daha fazlasına ihtiyacımız var. Umarım iyi dersler çıkarmışızdır, bu sayede bir sonraki yarışa daha güçlü bir şekilde dönebiliriz." dedi.

Son olarak kendini araçta yeterince rahat hissetmediğini de belirten Ocon, "Hayır, hafta sonu boyunca pek de iyi bir hissiyata sahip değidlim."

"Özellikle 3. antrenman seansında araç gerçekten istediğim gibi hissettirmiyordu, arka taraf çok gevşekti -neyse ki sıralama turlarına kadar her şeyi yoluna koyduk. Takım bunu başarmak için çok iyi bir iş ortaya koydu."

"İstediğimiz gibi bir araç elde etmek ve araca güvenmek için mücadele etmek zorundaydık. Çünkü kendinize güvenmiyorsanız, hiçbir şey yapamazsınız." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A523 Photo by: Alpine

Takımla ikinci yarışından da puanla ayrılan Gasly ise daha büyük umutları olduğunu itiraf ediyor.

Motorsport.com'a konuşan Gasly, "Açıkçası ön gruptaki mücadeleye katılmak için biraz daha hızlı olacağımızı düşünmüştüm. Hayır dersem yalan söylemiş olurum."

"Ne yazık ki mücadeleyi sekizinci ve dokuzuncu olarak bitirdik, sanırım iki Ferrari'nin 10 saniye gerisindeydik. Mercedes de kesinlikle düşündüğümüzden daha hızlıydı.

"Neyi daha iyi yapabileceğimizi analiz etmemiz gerekiyor."

"İyi tarafından bakarsak, takımla ikinci yarışımda ikinci kez puan alıyorum ve hafta sonu boyunca işler biraz daha istikrarlıydı."

"Ama hala üzerinde çalışmam gereken şeyler var. Cumartesi sabahı kendimi çok iyi hissettim, sıralama turlarında işler biraz daha zorlaştı ve yarışta da yine zorlandım."

"Dolayısıyla her şeyi gözden geçireceğiz. Ama genel olarak, sanırım bu sadece ikinci yarış, bu yüzden her şey gelişmek, öğrenmek ve işleri olabildiğince hızlı bir şekilde bir araya getirmekle ilgili."

"Neler yapmamız gerektiğine yönelik fikirlerimiz var, neyi neden geliştirmemiz gerektiği konusunda kesin bir sonuca varmak içinse henüz erken. Ancak genel olarak neleri geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz." dedi.