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Formula 1 Haberler

Ocon: "Mercedes'le mücadele edebilmek için biraz daha çalışmamız gerek"

Esteban Ocon, Alpine'in yeni güncellemelerinin şimdiden fark yarattığını söylerken; Mercedes'le mücadele edebilmeleri için çalışmaya devam etmeleri gerektiğini de ekliyor.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Ocon: "Mercedes'le mücadele edebilmek için biraz daha çalışmamız gerek"
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Enstone merkezli ekip, Britanya GP'ye büyük güncellemeler getirmişti ve o hafta sonunda Fernando Alonso 5. olurken, yarışı 8. sırada götüren Ocon yakıt pompası sorunuyla yarış dışı kalmıştı. 

Takım Avusturya'ya yenilenmiş bir arka kanat getirdi ve bu sefer de Ocon 5. sırada finiş gördü. Ocon'un takım arkadaşı Alonso ise son sıradan başladığı yarışta, ekstra bir pit stop yapmasına rağmen 10. sırayı aldı. 

Alpine, şu anda Markalar Şampiyonası'nda 81 puanla beşinci sırada ama 4. sıradaki McLaren ile aynı puandalar. 

Ocon, gelecekte araca eklenecek olan yeni güncellemelerle birlikte takımın Mercedes'le mücadele edebilmesini umuyor. 

Motorsport.com tarafından araca gelen son güncellemeler hakkındaki görüşleri sorulan Ocon, şunları söyledi: "Güncellemeler çok olumlular. Silverstone'a getirdiğimiz güncellemenin büyük bir fark yarattığını görmek güzel."

"Güncellemenin yarattığı farkı artık gerçekten görebiliyoruz ve gelecekteki güncellemelerin de bu kadar büyük olmasını umuyoruz. Mercedes'le mücadele edebilmek için hâlâ çalışmamız gerek çünkü onlar hâlâ bizim için çok hızlılar."

"Yani eğer takım bu tarz parçalar getirebilirse, bunu kabul ederiz." 

Esteban Ocon, Alpine A522

Esteban Ocon, Alpine A522

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ocon, A522'nin her pistte rekabetçi olacağından emin olmaları gerektiğini söylüyor. 

"İstikrarlılık tarafında hâlâ biraz çalışmamız gerek. Araçta mevcut olan tempoyu gösteremediğimiz bazı zamanlar olduğunu düşünüyorum. Bu hafta sonu [Avusturya] ise aracın performansını piste yansıtma konusunda mükemmeldi." 

"Yani [Avusturya'daki performans] seviyesinde istikrarlı olarak performans gösterebilmemiz için hâlâ bir öğrenme sürecinden geçmemiz gerek. Ancak Avusturya'da her şeyi maksimize ettiğimiz bir hafta sonu geçirdik." 

Ocon, kendisinin Britanya'da yarış dışı kalmasına ve Alonso'nun sprint yarışa başlayamamasına neden olan sorunların sinir bozucu olduğunu söylüyor. 

"Elbette takımıma güveniyorum. Ancak takım da iyi puanlar almak istiyorsak bu tarz sorunları yaşayamayacağımızın farkında. Ancak günün sonunda, araçta performans var. Planımız da hep buydu; performans gösterebilen, iyi sonuçlar getirebilen bir araç istedik. Yarışlar ilerledikçe dayanıklılık da gelecek." 

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Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, bütçe sınırı izin verdiği sürece güncellemeler getirmeye devam edeceklerini doğruladı. 

Szafnauer, "Evet yeni paket ümit vericiydi. Yılın başında bu sezonun bununla alakalı olduğunu söyledik. Öğrenme süreci hâlâ oldukça zor, bunu avantajına çevirmeniz ve araca performans eklemeye devam etmeniz gerek. Biz de paramız bitine kadar bunu yapacağız." dedi. 

 

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