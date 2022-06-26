Ocon, Alpine'in Silverstone'a getireceği güncellemeden umutlu

Haberi dinle

Ocon, Alpine'in Britanya Grand Prix'sine getireceği güncelleme paketi ile büyük bir adım atmalarını bekliyor.

Ocon, "Birçok güncelleme gelecek ve bu bizim için iyi bir adım olacaktır. Yani büyük umutlarım var."

"Silverstone'da perşembe gününden itibaren önemli bir hafta geçireceğiz. Bu yüzden önümüzde çok iş var ve umarım iyi gider çünkü aracın olması gereken yerde olmasını umuyoruz." dedi.

Fransız, Alpine'in gelişim yaparak kaydettiği ilerlemenin "oldukça yüreklendirici" olduğunu düşünüyor.

"Takım ileri gitmek için çok çalışıyor ve güncellemeleri planlanandan daha erken getiriyor. Bunlar da işe yarıyor, doğru yönde gidiyor."

"Yılın başından bu yana diğer birçok takımdan daha fazla geliştik. Bu yüzden memnun olabiliriz ve doğru yönde ilerliyoruz."

Fakat A522'nin Mercedes ile mücadele edebilecek kadar rekabetçi olmadığını da kabul ediyor.

"Kanada'da ikisi de beni geçti bu yüzden hâlâ çok gerideyiz."

"Fakat listemizde bir sonraki hedef onlar."

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Francois Trembley / Motorsport Images

Takım patronu Otmar Szafnauer ise Kanada'da aracın rakiplerine kıyasla gösterdiği performanstan memnun olduklarını dile getirdi.

Szafnauer, "Aracın ıslak zemindeki temposu iyiydi."

"Kuru zeminde Ferrari ve Red Bull kadar olmayacağımızı ama Mercedes kadar hızlı olacağımızı düşündük."

"Fakat Mercedes bir sorun yüzünden bizi geçti. Yine de genel olarak şampiyonada onları yenemeyeceğiz, bu bir gerçek. Üçüncü olmayacağız."

"Yani dördüncülük için mücadele ediyoruz ve çok mutluyum, iyi puanlar aldık." dedi.