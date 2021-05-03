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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Ocon, Alpine'in performansının tek seferlik olduğunu düşünmüyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine pilotu Esteban Ocon, Portekiz'deki güçlü performanslarının tek seferlik olduğunu düşünmediğini, takımın son haftalarda çok çalıştığını belirtti.

Ocon, Alpine'in performansının tek seferlik olduğunu düşünmüyor

Alpine, 2021 sezonuna zorlu bir başlangıç yaptı ve Bahreyn'den puansız ayrılırken, Imola'da çeşitli olayların yardımıyla iki araçla da puan almayı başardı.

Portimao'da ise tamamen farklı bir hafta sonu vardı ve takım bazı noktalarda üçüncü en iyi takım olarak göründü.

Yarışı yedinci bitiren Ocon şöyle konuştu: "Gerçekten eğlenceli bir yarıştı ve kesinlikle daha hızlı olan araçlarla bazı savaşlara girmek güzeldi. Bu yüzden performans anlamında böyle bir adım atmak kesinlikle iyi hissettiriyor. Lastik ömrü anlamında çok büyük bir farkımız yoktu, bu yüzden Carlos ve Pierre'i geçmek kolay değildi. Her ikisini de ilk virajda geçtim ve güzeldi. Sanırım yapabileceğimiz en maksimum şeyi yaptık."

"McLaren ve Ferrari sürücüleri genel olarak çok hızlı gidiyorlardı, fakat zorlamaya devam edeceğiz farkı kapatmaya çalışacağız. En azından ilerleme kaydetmek adına yaptığımız şeyin çok iyi çalıştığını gösterdik."

Alpine, Imola'da çok iyi bir hafta sonu geçiremese de Portimao'da büyük bir adım attı ve neredeyse orta grubun önüne geçti.

Bu adımı açıklayan Ocon, "Imola'ya getirdiğimiz güncellemeleri anladık ve şu anda mümkün olan en iyi platformu kullanabilmek anlamında çok iyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Her zaman yarıştan yarışa ve seanstan seansa daha hızlı gitmemizi sağlayacak küçük şeyler buluyoruz ve sezonun başından beri bunu çok iyi yapıyoruz. Başlangıçta istediğimiz yerde olmadığımız çok açıktı." dedi.

Taraftarların endişesi, atılan bu adımın Portimao'ya özgü olabileceği yönünde.

Ocon, "Bence endişelenmemize gerek yok. Attığımız adımın oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Geçen yıl Portimao bizim için çok zor bir hafta sonuydu ve bu yılki kadar iyi bir performans göstermedik. Bu, yaptığımız çalışmaların iyi olduğu anlamına geliyor. Bence Barselona hakkında da olumsuz düşünmemeliyiz. Çalışmaya devam etmeliyiz, umarım bu rekabet seviyesini koruyup, daha da iyisini yapabiliriz. Yine de her şeyi zaman gösterecek." dedi.

Ocon, Barselona hakkında ise şunları söyledi: "Geçen yıl Barselona'da zorlu bir hafta onu geçirdik ancak gördüğünüz gibi her sene aynı şey olmuyor. Geçen yıl takım açısından harika bir Imola vardı ve bu yıl böyle bir Imola görmedik. Geçen yıl zor bir Portimao yarışı vardı ve bu yıl iyi bir Portimao yarışı geçirdik. Yılın başında yaptığımız çalışmadan ötürü olumlu şekilde gidiyoruz. İyi bir pozisyonda olmalıyız; güven ve motivasyon çok yüksek. Paniğe gerek yok."

Ocon, bu yıl geçen seneye göre iyi bir adım atmayı başarmış gibi görünüyor.

"Tabii ki bu yıl geçen seneye göre çok daha iyi hissediyorum. Geçen yılın sonuna doğru performans anlamında büyük ölçüde gelişmeyi başardık ve podyuma çıktık. Sıralama hızı da daha iyi hale gelmeye başladı. Etrafımda farklı insanlardan oluşan farklı ekip var. Kışın çok fazla değişiklik yaptık, çok fazla çalışma vardı ve yaklaşım oldukça değişti. Şimdi daha güçlü hafta sonlarına sahibiz. Takıma güveniyorum, buraya çok iyi adapte oldum ve her şey geçen yıla göre daha iyi."

"Araçtan ve çocuklardan nasıl faydalanabileceğimi biliyorum. Herkes ne yapılmasını gerektiğini biliyor ve şu anda her şey çok iyi çalışıyor. Bu yüzden aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz ve umarım hem performansı hem de kişisel anlamda kendimi geliştirmeye devam edebiliriz."

Esteban Ocon, Alpine A521, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Esteban Ocon, Alpine A521, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Kemal Şengül

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