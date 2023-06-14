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Ocon, Alpine'in kaydettiği ilerlemeden memnun

Alpine F1 Takımı sürücüsü Esteban Ocon, son yarışlardaki ilerlemelerinden gurur duyduklarını ifade etti.

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Esteban Ocon, Alpine A523

Alpine sezona istediği gibi başlayamasa da, son yarışlarda iyi bir performans sergiledi ve şu anda en hızlı beşinci takım gibi görünüyor.

Montreal yarışı öncesinde konuşan Ocon, takımın kaydettiği ilerlemeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ocon, "Beklentilerimize uymayan kötü başlangıcın ardından takımın kaydettiği ilerlemeyle gurur duyuyoruz. Üst üste üç yarışta iki araçla puanlar kazandık ve bir de podyum aldım." dedi.

Bu başarıyı elde etmek için takımın hem pistte hem de fabrikada büyük bir çaba sarf ettiğini belirten Ocon, hâlâ rakiplerinin gerisinde olduklarının farkında olduklarını ve üzerinde çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Montreal Grand Prix'si öncesinde konuşan Ocon, her yarışın bir sonraki adıma geçiş fırsatı sunduğunu ve bu hafta sonunda bunu başarabilecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

"Burası çok sevdiğim bir pist. Etrafı bariyerlerle çevrili olduğu için sürekli tetikte olmanız gerekiyor. Konsantrasyonunuzu asla kaybetmemelisiniz." diyen Ocon, geçen yıl elde ettikleri altıncı sırayı tekrarlamak veya daha iyi bir sonuç almak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Ayrıca, pistin "hızlan-frenle" konfigürasyonunun geçiş fırsatlarını artırdığını ve bu da yarışa heyecan kattığını belirtti.

Ocon, Montreal Grand Prix'sinde lastik aşınmasının yüksek olacağını da sözlerine ekledi.

"Genellikle en yumuşak lastikleri kullanıyoruz ve bu nedenle lastiklerin hızla aşındığı bir pist oluyor" diyen Ocon, takımın lastik yönetimi konusunda da dikkatli olacaklarını ifade etti.

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