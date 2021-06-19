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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Ocon, Alpine'in güçlü formunu korumasını umuyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine pilotu Esteban Ocon, Fransız ekibin Paul Ricar'da cuma günü yakaladığı güçlü formu hafta sonunun geri kalanında korumasını umuyor.

Ocon, Alpine'in güçlü formunu korumasını umuyor

Alpine pilotları, Fransa'daki cuma antrenmanlarının her ikisinde de ilk ona girmeyi başardılar ve Fernando Alonso, ikinci seansta dördüncü en iyi zamanı yaparken, Esteban Ocon altıncı oldu.

Fransız ekibin Paul Ricard'da güçlü olacağı tahmin ediliyordu ancak şu anda üçüncü en hızlı araca sahip gibi görünüyorlar ki bu biraz beklenmedikti.

Cuma gününün ardından konuşan Ocon, "Şu anda her şey iyi görünüyor. Bugün aracımızın hızı oldukça güçlüydü. Ancak henüz cuma günündeyiz ve bu yüzden cumartesi günü tam olarak neler yapabileceğimize bakmaya devam etmemiz gerekiyor."

"Daha iyisini yapabileceğimiz birkaç yer var. Fakat evet, bugün her iki araçla da ilk ondayız. Uzun sürüşlerde de hızlı görünüyoruz. Bu, oldukça harika ve cuma gününden oldukça memnunuz. Fakat dediğim gibi, önemli olan cumartesi."

"Gece boyunca çalışmaya devam etmeliyiz fakat kendimizi iyi hissediyoruz. Araçla sürüş yapması zevkliydi. Hava çok sıcak ve hızlı virajlarda sürüş yapmak herkes için zor, lastikleri yönetmek kolay değil fakat bence iyi bir iş çıkardık ve bunu devam ettirmemiz gerekiyor."

"Şimdi ilk ondayız ve hafta sonu daha yeni başladı. Her iki aracın da iyi bir hızı var ve bu da beklentilere yol açıyor. Şimdi şimdi asıl şey bunu korumak."

"Hızı artırmak için her zaman bir şeyler yapabilirsiniz ancak şimdiye kadar aracın davranışlarını sevdim. Umarım yarın ve pazar günü daha fazlasını yapabiliriz." dedi.

Alpine, Monako ve Bakü'deki iki zorlu hafta sonunun ardından çok daha iyi bir performans yakaladı ve Ocon, bundan ötürü mutlu olduklarını söyledi.

"Beklediğimiz ya da umduğumuz şeyin bu olduğunu söyleyebilirim. Dün size amacımızın normal pistlerdeki performans seviyesine geri dönmek olduğunu söylemiştim. Çok farklı iki piste gittik. Şimdi normal pistlerden birine geldik ve bu pozisyonlara dönmek hoş hissettiriyor."

Esteban Ocon, Alpine A521

Esteban Ocon, Alpine A521

Fotoğraf: Drew Gibson / Motorsport Images

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