Ocon, Alpine'in gridin gerisinde kalabileceğini kabul etti
Esteban Ocon, takımın 2024 aracıyla mücadele ettiğine dair iddiaların ortasında, Alpine'in Formula 1 gridinin arka sıralarında yer almasının muhtemel olduğunu kabul etti.
Esteban Ocon, Alpine A524
Erik Junius
Alpine geçen hafta Bahreyn'de yapılan sezon öncesi testlerde aksilik yaşadı. Yeni A524 rakipleri karşısında hem yol tutuş hem de hız açısından yetersiz kaldı.
Takım zorlu bir başlangıca hazır olduğunu açıkça belirtirken, testlerden elde edilen veriler Alpine'in mevcut aracıyla aslında en yavaş araç olduğuna işaret ediyor.
Bahreyn Grand Prix'si öncesinde kendisini böyle kötü bir senaryoya hazırlayıp hazırlamadığı sorulan Ocon şunları söyledi: "Eğer işler planlandığı gibi gitmezse, tabii ki buna hazırlıklıyım. Ancak aracı henüz tam rekabet düzeyinde sürmedik."
"Medya her zaman en kötüsünü lanse ediyor ama bu bir olasılık, henüz diğer herkesle bir araya gelemedik ve her şey bitmiş değil."
Esteban Ocon, Alpine F1 Takımı
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
"Bu yıl hâlâ uğruna oynayacağım şeyler olacak ve zorlamaya devam etmeliyim. Medyanın deyimiyle bu kadar geriden başladığımda pes edip padoktan ayrılabilirim. Ama hayır, ben böyle biri değilim."
Ocon'un takım arkadaşı Pierre Gasly, Alpine'in yeni araç konseptiyle hedefleri kaçırdığını kabul etti ancak şu anda gelinen noktadan yakınmak yerine çözüm bulmaya odaklanılması gerektiğini söyledi.
"Evet, zaman çizelgesi açısından bazı hedefler kaçırıldı, ancak bu yine de sezonun bir noktasında onlara ulaşamayacağımız anlamına gelmiyor."
"Rekabetçi bir ekip olarak, zorlu bir başlangıç yapmaktan kimse mutlu olmaz. Amacımız bu değildi. Ancak şu anda içinde bulunduğumuz durum bu ve bununla bir takım olarak birlikte yüzleşiyoruz."
"İleriye bakmalı ve çözümler üretmeliyiz çünkü bazı çözümlerimiz olduğunu biliyoruz. İster kısa vadeli ister orta vadeli olsun, şu anda tek düşündüğüm bu."
"Neden burada olduğumuzun bir açıklaması var. Günün sonunda önemli olan sahip olduğumuz aracı ne kadar hızlı geliştirebileceğimizdir."
Pierre Gasly, Alpine A524
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Alpine'in aracın fazla kilolu olmasının yanı sıra genel yere basma kuvveti eksikliğiyle de mücadele ettiğine inanılırken, Ocon öne çıkan tanımlanamayan bir alan olduğunu öne sürdü.
"Küçük sorunların çoğunu üç günlük testlerde çözebildik, bu da iyi oldu."
"Bu yüzden, temelde denge açısından sürmesi güzel olan araçta bir tur boyunca iyi bir his vardı. Ancak sorunu net bir şekilde tespit ettik, bu yüzden bunun peşinden gideceğiz."
"Çözüm bulmak zaman alacak. Daha iyi hale getirebileceğimiz pek çok şey olduğuna eminim, ancak aracın geliştirilmesi zaman alacaktır."
Aracın nasıl hissettirdiği hakkında konuşan Gasly şunları ekledi: "Sürmesi kolay değil! Ama sonuçta asıl meselenin aracın kendisi ya da davranış biçimi olduğunu düşünmüyorum, çünkü sürmek oldukça zor olabilir ama yine de rekabetçi olabilirsiniz."
"Günün sonunda yol tutuşa, yere basma kuvvetine ihtiyacımız var. Şu anda esas olarak eksik olan şeyin bu olduğunu biliyoruz."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Ocon, geçtiğimiz yıl yaşadığı sağlık sorunlarını yaşamamak için programını değiştirmiş
Ocon, geçtiğimiz yıl yaşadığı sağlık sorunlarını yaşamamak için programını değiştirmiş Ocon, geçtiğimiz yıl yaşadığı sağlık sorunlarını yaşamamak için programını değiştirmiş
Ocon: "Alpine, yeni konseptte 'gerçekçi' olmalı"
Ocon: "Alpine, yeni konseptte 'gerçekçi' olmalı" Ocon: "Alpine, yeni konseptte 'gerçekçi' olmalı"
Ocon: "Mercedes'le hâlâ güçlü bağlantılarım var ama şu an Alpine'e odaklandım"
Ocon: "Mercedes'le hâlâ güçlü bağlantılarım var ama şu an Alpine'e odaklandım" Ocon: "Mercedes'le hâlâ güçlü bağlantılarım var ama şu an Alpine'e odaklandım"
Alpine için performanstan ziyade gelişim önemli olacak
Alpine için performanstan ziyade gelişim önemli olacak Alpine için performanstan ziyade gelişim önemli olacak
Famin: "Mick F1 araçlarımızda test yapamaz"
Famin: "Mick F1 araçlarımızda test yapamaz" Famin: "Mick F1 araçlarımızda test yapamaz"
2024 Bahreyn testleri: Pit yolundan öne çıkan teknik kareler
2024 Bahreyn testleri: Pit yolundan öne çıkan teknik kareler 2024 Bahreyn testleri: Pit yolundan öne çıkan teknik kareler
Son Haberler
Ricciardo: "Bu hafta sonu podyumda olmayacağız"
Ricciardo: "Bu hafta sonu podyumda olmayacağız" Ricciardo: "Bu hafta sonu podyumda olmayacağız"
Las Vegas GP, F1'in 2023 kârının 392 milyon dolara çıkmasına katkı sağladı
Las Vegas GP, F1'in 2023 kârının 392 milyon dolara çıkmasına katkı sağladı Las Vegas GP, F1'in 2023 kârının 392 milyon dolara çıkmasına katkı sağladı
Moto2 sürücüsü Aldeguer, 2025'te Pramac ile MotoGP'ye geçmeye hazırlanıyor
Moto2 sürücüsü Aldeguer, 2025'te Pramac ile MotoGP'ye geçmeye hazırlanıyor Moto2 sürücüsü Aldeguer, 2025'te Pramac ile MotoGP'ye geçmeye hazırlanıyor
Alonso: "Emekliliğe karar vermek için birkaç yarış bekleyeceğim"
Alonso: "Emekliliğe karar vermek için birkaç yarış bekleyeceğim" Alonso: "Emekliliğe karar vermek için birkaç yarış bekleyeceğim"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar