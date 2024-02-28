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Formula 1 Bahreyn GP

Ocon, Alpine'in gridin gerisinde kalabileceğini kabul etti

Esteban Ocon, takımın 2024 aracıyla mücadele ettiğine dair iddiaların ortasında, Alpine'in Formula 1 gridinin arka sıralarında yer almasının muhtemel olduğunu kabul etti.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Güncel:
Esteban Ocon, Alpine A524

Esteban Ocon, Alpine A524

Erik Junius

Alpine geçen hafta Bahreyn'de yapılan sezon öncesi testlerde aksilik yaşadı. Yeni A524 rakipleri karşısında hem yol tutuş hem de hız açısından yetersiz kaldı.

Takım zorlu bir başlangıca hazır olduğunu açıkça belirtirken, testlerden elde edilen veriler Alpine'in mevcut aracıyla aslında en yavaş araç olduğuna işaret ediyor.

Bahreyn Grand Prix'si öncesinde kendisini böyle kötü bir senaryoya hazırlayıp hazırlamadığı sorulan Ocon şunları söyledi: "Eğer işler planlandığı gibi gitmezse, tabii ki buna hazırlıklıyım. Ancak aracı henüz tam rekabet düzeyinde sürmedik."

"Medya her zaman en kötüsünü lanse ediyor ama bu bir olasılık, henüz diğer herkesle bir araya gelemedik ve her şey bitmiş değil."

Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Esteban Ocon, Alpine F1 Takımı

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Bu yıl hâlâ uğruna oynayacağım şeyler olacak ve zorlamaya devam etmeliyim. Medyanın deyimiyle bu kadar geriden başladığımda pes edip padoktan ayrılabilirim. Ama hayır, ben böyle biri değilim."

Ocon'un takım arkadaşı Pierre Gasly, Alpine'in yeni araç konseptiyle hedefleri kaçırdığını kabul etti ancak şu anda gelinen noktadan yakınmak yerine çözüm bulmaya odaklanılması gerektiğini söyledi.

"Evet, zaman çizelgesi açısından bazı hedefler kaçırıldı, ancak bu yine de sezonun bir noktasında onlara ulaşamayacağımız anlamına gelmiyor." 

"Rekabetçi bir ekip olarak, zorlu bir başlangıç yapmaktan kimse mutlu olmaz. Amacımız bu değildi. Ancak şu anda içinde bulunduğumuz durum bu ve bununla bir takım olarak birlikte yüzleşiyoruz."

"İleriye bakmalı ve çözümler üretmeliyiz çünkü bazı çözümlerimiz olduğunu biliyoruz. İster kısa vadeli ister orta vadeli olsun, şu anda tek düşündüğüm bu."

"Neden burada olduğumuzun bir açıklaması var. Günün sonunda önemli olan sahip olduğumuz aracı ne kadar hızlı geliştirebileceğimizdir."

Pierre Gasly, Alpine A524

Pierre Gasly, Alpine A524

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Alpine'in aracın fazla kilolu olmasının yanı sıra genel yere basma kuvveti eksikliğiyle de mücadele ettiğine inanılırken, Ocon öne çıkan tanımlanamayan bir alan olduğunu öne sürdü.

"Küçük sorunların çoğunu üç günlük testlerde çözebildik, bu da iyi oldu."

"Bu yüzden, temelde denge açısından sürmesi güzel olan araçta bir tur boyunca iyi bir his vardı. Ancak sorunu net bir şekilde tespit ettik, bu yüzden bunun peşinden gideceğiz."

"Çözüm bulmak zaman alacak. Daha iyi hale getirebileceğimiz pek çok şey olduğuna eminim, ancak aracın geliştirilmesi zaman alacaktır."

Aracın nasıl hissettirdiği hakkında konuşan Gasly şunları ekledi: "Sürmesi kolay değil! Ama sonuçta asıl meselenin aracın kendisi ya da davranış biçimi olduğunu düşünmüyorum, çünkü sürmek oldukça zor olabilir ama yine de rekabetçi olabilirsiniz."

"Günün sonunda yol tutuşa, yere basma kuvvetine ihtiyacımız var. Şu anda esas olarak eksik olan şeyin bu olduğunu biliyoruz."

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