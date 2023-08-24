Ocon: "Alpine'in çok daha iyi bir iş çıkarabileceğinden eminim"

Sezona şampiyona üçüncülüğüne oynama hedefiyle giren, ancak bir türlü istenen ilerlemeyi kaydedememesinin ardından altıncılığa kadar gerileyen Alpine şu anda yeniden yapılanıyor.

Yaklaşık bir ay kadar önce harekete geçen Renault üst yönetimi, ilk olarak CEO Laurent Rossi'yi, bir hafta sonra ise takım patronu Otmar Szafnauer'i görevden aldı.

Bu, sürekli dillendirilen "100 yarışta şampiyonluk" vizyonundan da vazgeçilmesi anlamına geliyor.

Alpine için zor geçen sezonda gelen tek başarı, Esteban Ocon'un Monako'da üçüncü olarak podyuma çıkması ve takıma ufak da olsa umut vermesi.

Perşembe günü basın toplantısında söz alan Ocon, özellikle yeni takım patronu Bruno Famin'in yaklaşımından epey memnun.

İlk olarak sezonun kalanında gelişip gelişemeyecekleri sorulan Ocon, "Çok daha iyi bir iş çıkarabileceğimizden eminim."

"Bazı çok iyi sonuçlar aldık. Hala yarıştan yarışa tutarlılık üzerinde çalışmamız gerekiyor, ancak Spa'da getirdiğimiz güncelleme çok olumluydu.

"Ne yazık ki hafta sonu ıslak zeminde geçtiği için gerçek performansımızı sergileyemedik, ancak kuru zemindeki ana yarışta 14. sıradan sekizinci sıraya yükseldim ve yarışın sonunda artık çok hızlı bir araca sahip olan Lando'yu neredeyse geçiyordum. Gerçekten olumlu bir gelişme."

"Önümüzdeki yarışlarda güncellemelerimiz olacak, yani zayıf yönlerimiz üzerinde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Esteban Ocon, Alpine Fotoğraf: Erik Junius

McLaren ile mücadeleyi de yorumlayan Ocon, "Bir kez daha F1'de işlerin ne kadar hızlı değişebildiğini gördük. McLaren sezonun başında çok zor bir dönem geçiriyordu ve tek güncellemeyle her şey değişti."

"Dediğim gibi, önümüzdeki yarışlarda bizim de güncellemelerimiz olacak.

"Böyle bir süreçte Bruno'yu aramızda görmekten çok mutluyuz. İyi ve kötü günlerinde çok dürüst olan biri. Bu yaklaşım ilerlemek için çok önemli."

"Mevcut performansımız konusunda dürüst olmak ya da işler yolunda gitmediğinde bir sonraki adımı bulmalı, gelişmeli ve yapmamız gerekenler konusunda daha iyi olmalıyız."

"Dolayısıyla, hep birlikte Alpine'i bir sonraki seviyeye taşıyabileceğimizi umuyorum.