Ocon: “Alpine’in, Alonso konusunda ne yapmam gerektiğini söylemesine gerek yoktu”

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Ocon, güvenlik aracının arkasındaki konvoyda Sebastian Vettel’in ardında ve Alonso’nun önünde daha yeni lastiklerle yer alıyordu.

Yeniden starttan önce Ocon’a, arkasında bulunan Alonso’ya odaklanmaması ve İspanyol pilota pozisyonunu “güzel ve temiz şekilde” bırakması söylendi.

Ocon, “Yarışmama izin verin; doğru zamanda, ortalık biraz daha sakinleşince bunu yapacağım.” diye cevap verdi.

Bunun üzerine Ocon’a kesin bir şekilde Alonso ile mücadele etmemesi söylendi ama Fransız pilot, önce Vettel’i geçmek konusunda ısrar etti ve takım arkadaşıyla savaşmayacağını ekledi.

Alpine ile Ocon arasında geçen bu telsiz konuşması fazlaca dikkat çekti çünkü bu konuşma, Interlagos’taki sprint yarışında Ocon ile Alonso’nun çarpışması, iki pilotun yarışının da mahvolması ve Alonso’nun ceza almasından sonraki gün gerçekleşti.

Yeniden start Ocon’un umduğu gibi sonuçlandı. Alpine pilotu, ilk virajda Vettel’i geçti ve turun devamında Alonso’nun kendisini geçmesine izin verdi. İspanyol pilot yarışı beşinci bitirirken Ocon ise sekizinci sırada finiş gördü.

Telsiz konuşmaları hakkında Ocon, “Bence [bu konuşmalar] pek iyi anlaşılmadı çünkü insanlar Fernando’nun geçmesine izin vermek istemediğimi sandı. Ben ise onun yeniden startta geçmesine izin vermeyeceğimi söyledim. Seb [Vettel]’i geçeceğim ve herkes yerleşince bunu halledeceğim [dedim].”

“Mücadele etmeyecek, geçmesine izin verecektim ve böyle de yaptım. Onu zaten arkamda tutamazdım. Yumuşak lastiklerde çok hızlıydı ve elbette tüm takımın kazanması gereken puanlar vardı.”

“Bu yüzden ne durumda olduğumu biliyordum ve takımın bana ne yapmam gerektiğini söylemesine gerek yoktu.” yorumlarını yaptı.

İki Alpine pilotu da sprint yarışındaki kazaları ardından takım patronu Otmar Szafnauer sertçe eleştirildi. Fakat pazar günkü yarıştan sonra Ocon, bu olayı geride bırakmaya hevesli olduğunu belirtti ve şunları söyledi: “Bence bugün takım mutlu oldu. Bugün bugündür, dün ise dünde kalmıştır.”

Motorsport.com tarafından Alonso ile aralarını düzeltip düzeltmedikleri sorulduğunda Ocon, “Hayır, konuşmadık.” yanıtını verdi.

Ayrıca Ocon, Alonso ile aralarında gerginlik olduğu iddialarını da reddetti.

Esteban Ocon, Alpine A522, Fernando Alonso, Alpine A522 1 / 1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ocon, “Hayır, [Alonso’nun] basına söyledikleri pek hoş değildi.Ona karşı hep çokça saygı duydum. O bir efsane ve ona sonsuza kadar saygı duyacağım. Size [basına] ne söylediği umrumda değil. Bizim karşılıklı konuşmamızı tercih ederim.” dedi.

Alonso’nun takımdan ayrılacak olmasının Ocon’a karşı tutumunu değiştirip değiştirmediği sorulduğunda ise Fransız pilot, “Bu durum, seneye onu geçmem konusunda beni daha çok motive ediyor.” diyerek cevabını şakaya vurdu.

Alpine’in Brezilya’da kazandığı 14 puan, takımlar şampiyonasında McLaren ile dördüncülük mücadelelerinde onlara oldukça yardımcı oldu. Alpine şu anda McLaren’a karşı 19 puan avantaja sahip.

Ocon, “Takım adına çok mutluyum. [Sezonun bitimine] bir yarış kala 14 puan bizim için çok önemli ve Abu Dhabi’ye bir tamponla gitmiş oluyoruz.”

"Başlangıçtan itibaren araçlar gerçekten çok hızlıydı. Ayrıca iki farklı strateji denediğimiz için mutlu olabiliriz. Biri diğerinden biraz daha iyi çalıştı ama pozisyonumuzu koruduk ve ikisini de mükemmel bir şekilde yürüttük."

"Fakat rahatlamamalıyız. Yine de son yarışta sınırları zorlamak zorunda kalacağız ancak birkaç puan önde olmak üstümüzdeki baskıyı elbette biraz daha azaltıyor.” dedi.

Ocon ayrıca sprint yarışının sonunda park halindeyken çıkan yangından sonra aracını hızlıca düzelttikleri için ekibini de övdü ve şu yorumlarda bulundu : "Çocuklar harika bir iş çıkarttı. Sanırım motoruma da bir şey olmadı. Dürüst olmak gerekirse tüm ekip tarafından çok etkileyici bir iş çıkardı."

"Yarıştan önce bir fren sorunum vardı. Bunu da düzeltmeyi başardık. Harikaydı.”

The car of Esteban Ocon, Alpine A522, on fire in Parc Ferme 1 / 1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images