Ocon, Alpine'in 2024 aracını zaten simülatörde test etmiş
Alpine pilotu Esteban Ocon, Fransız üreticinin 2024 aracını simülatörde test ettiğini söylüyor.
Alpine yeni sezona geçen yıl elde ettiği dördüncülüğü geliştirme hedefiyle girdi fakat beklentilerin altında bir yıl geçirmesinin ardından hem Aston Martin ve McLaren'ın gerisine düştü.
Bu, Laurent Rossi, Alan Permane, Otmar Szafnauer ve bir dizi önemli figürün takımından ayrılmasıyla sonuçlandı.
Fakat Alpine'in gelecek yıl büyük bir atılım yapabileceğini söyleyen Esteban Ocon, yeni A524'ü iki ay önce simülatörde sürdüğünü söyledi.
Fransız pilot, "Takım mevcut durumu iyileştirmek adına hangi yöne gitmesi gerektiğinin gayet farkında."
Fotoğraf: Alpine
Esteban Ocon, Alpine A523
"2024 aracını zaten simülatörde kullandım. Bu, her zamankine kıyasla oldukça erkendi, ki aslında iyi bir şey; bazı sorunları erkenden tespit edip geri bildirim alabildik."
"Bunu Eylül başında yaptık. Normalde Kasım veya Aralık sonunda yapardık."
"Yine de aracı piste çıkarana kadar ne olacağını bilmiyorsunuz. İki aracı karşılaştırabiliyoruz, bu ilginç bir durum ama yine de önümüzde kış boyunca sürecek gelişim ve rüzgar tüneli çalışmaları olacak."
"Bu yüzden shakedown'da deneyeceğimizden hatta ilk yarışta kullanacağımızdan tamamen farklı bir araç olacak." dedi.
Alpine'in yeni araç üzerinde çalışmaya erkenden başlamasının ardındaki neden sorulduğunda Fransız pilot şu yanıtı verdi: "Geçen yıl muhtemelen o kadar iyi yapamadığımız bazı şeylerde en iyisini yapabileceğimize dair bir his var."
"Ve bunu yapıyor olmamız çok iyi çünkü... Mühendislere erkenden daha fazla geri bildirimde bulunuyoruz, ki henüz parçaları üretmediğimiz göz önüne alındığında bazı konularda geri dönüş yapmak için vakit oluyor."
"Muhtemelen gelecek yılın aracını en erken kullandığım zaman bu oldu. Yani bu iyi bir şey."
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