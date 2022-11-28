Ocon: "Alpine'deki görevlerin %98'ini ben, %2'sini Alonso yaptı"

Haberi dinle

Esteban Ocon ve Fernando Alonso, son iki sezondur Alpine F1'de takım arkadaşıydı ve pist dışında ilişkileri yüzeysel olarak normal, hatta samimi olsa da, pist üstünde zaman zaman temas yaşadılar.

İkili arasındaki olayların zirve yaptığı an, Brezilya GP'deki sprint yarışında yaşanan temastı. Bu temasın ardından ikili arasında ipler gerilirken, takım yönetimi iki sürücüye de sert çıktı.

Bu zorlu yılı Ocon, takım arkadaşının önünde tamamladı fakat iki kez dünya şampiyonu tam altı kez dayanıklılık sorunlarıyla yolda kaldı.

Ocon gelecek yıl Pierre Gasly ile takım arkadaşı olacak ve Fransız L'Equipe gazetesine verdiği bir röportajda, Alonso'nun takım içerisinde çok fazla sorumluluk almadığını iddia etti.

Takımın iş yükünü nasıl dağıttığı sorulduğunda Ocon, "Umarım artık durum değişir çünkü dürüst olmak gerekirse, işin %98'ini ben ve sadece %2'sini Alonso yapıyordu. Gerçekten çok çalıştım."

"İş yükü aşırı değildi ama simülatördeki tüm ayarlamaları ben yaptım. Neredeyse tüm pazarlama işlerini ben üstlenmek zorunda kaldım."

"Pierre Gasly'nin takıma katılmasıyla, görev dağılımı konusunda anlaşabileceğimizi düşünüyorum."

"Bu, gelecek sezon yarışlarda en iyi performansımı göstermek için ihtiyaç duyduğum enerjiyi daha fazla korumama yardımcı olacak."

"Eminim bu açıdan işler artık daha iyi olacak." dedi.

Ocon, Alonso'nun Brezilya gibi son yarışlarda yaptığı yorumların kendisini hayal kırıklığına uğrattığını gizlemiyor.

"Yarıştan sonra yaptığı yorumları görünce hayal kırıklığına uğradığım sır değil."

"Yaptığı eleştirilerinden bazıları gereksizdi fakat ona çok saygı duyuyorum."

"Yıllar boyunca pistte yaptıklarından dolayı ona her zaman saygı duyacağım. O bir efsane ve bu değişmeyecek - ama biraz hayal kırıklığına uğradım."