Ocon, Alpine'de göz ardı edilen ve Haas'ta ihtiyaç duyduğu "ortam" hakkında konuştu

Esteban Ocon, Alpine Formula 1 takımındaki iletişim eksikliğinden yakınıyor ve Haas'ta "tek bir detayı bile kaçırmamak için" elinden geleni yapacağını söylüyor.

Ocon, son dört buçuk sezonu Enstone merkezli takımda geçirdi ve bu süre zarfında takımın performansı durakladı, ardından kötüleşti.

2022'de Takımlar Şampiyonasında dördüncü sırada yer alan takım, bu sezon sadece 11 puanla sekizinci sıraya gerileyerek, Renault'nun F1'e üretici olarak geri döndüğü 2016 sezonundan bu yana en kötü performansını sergiledi.

Ocon, gelecek sezon Haas için yarışacak ve Alpine ile yolları ayırma kararı bu yılın Haziran ayında, Monako'da takım arkadaşı ve aynı zamanda rakibi Pierre Gasly ile yaşadığı çarpışmanın ardından alınmıştı. O dönemde takım patronu olan Bruno Famin, bu olayın "sonuçları" olacağı konusunda uyarmıştı.

Ocon'un Alpine'de geçirdiği döneme, takımın özellikle yönetim kademesindeki istikrarsızlığı damgasını vurdu; dört takım müdürü ve beş teknik şef dahil olmak üzere on iki takım lideri takımdan ayrıldı.

Fransız pilot özellikle takım içindeki iletişim eksikliğinden şikayetçi ve bunu mevcut çöküşün ana nedeni olarak görüyor.

Motorsport.com/Autosport'a verdiği özel röportajda Alpine'den ayrıldığı için pişmanlık duyup duymadığı sorulan Ocon şu yanıtı veriyor: "Hayır, çünkü bu takıma sahip olduğum her şeyi verdim.

"Sadece benim değil, Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Pierre Gasly’nin de pişmanlık duyduğu bir nokta var. Bu takımdan geçen tüm sürücüler olarak takıma geri bildirimde bulunduk.”

"Normalde sürücülerden takıma, bazı bilgiler verdiğiniz bir ortam vardır. Sonra teknik geri bildirim alırsınız; ya 'evet, haklısınız, bunu ele almamız gerekiyor' ya da 'hayır, bunu bu nedenle yapamayız'. derler. Bu tür bir iletişim olmadı.”

"Ertesi yıl, bahsettiğiniz bazı sorunların çözülmediğini ve tam tersi yönde ilerlediğini görüyorsunuz."

"Bu takıma elimden geldiğince rehberlik etmeye çalışıyorum ancak her zaman dinlenmedik. Bu takımda beş yıl geçirdikten sonra bazı sorunların hâlâ devam etmesinin nedeni de bu.”

"Artık takımın içinde teknik olarak yeni insanlar var. Onlara en iyisini diliyorum ve umarım bu takım başarılı olur. Ancak bu çember başlangıçtan itibaren önemliydi ve geleceğe yönelik bir adım atmamız için düzgün bir şekilde oluşturulmadı."

Ancak bu olumsuz deneyim, Ocon için çaylak Oliver Bearman ile takım arkadaşı olacağı ve mücadelesini sürdürmeye devam edeceği Haas'ta çok değerli olacak.

Takım arkadaşının deneyimsizliği göz önüne alındığında Amerikan takımında takım lideri rolünü üstlenip üstlenmeyeceği sorulduğunda Ocon,

"'Takım lideri' demek doğru mu bilmiyorum ama tek bir detayı bile kaçırmamak ve gelişmek için önemli olduğuna inandığım her şeyi hızlıca paylaşmak için kararlılık, çaba ve özveri göstereceğim.”

"Bir şeylerin gelmesi için bir yıl beklemenize gerek yok, çünkü bir şeylerin gelişmesi zaman alır, bir şeylerin yaratılması zaman alır. Ve eğer bir şeyi ilk altı ay kaçırırsanız, o şey size gelene kadar bir yıl altı ay geçebilir."

"Şimdi öğrendim ki, bu ortam çok önemli. Bu sürecin gerçekleşmesi gerekiyor. Bir şey söylediğimde bunun hakkında geri bildirim aldığımdan ve bir açıklama aldığımdan emin olacağım, böylece bir tartışma başlatabiliriz. Çünkü havada konuşursanız, dağılır ve sonucu hiçbir yere gitmez." diye cevapladı.