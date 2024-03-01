Ocon: "Alpine, zorlu sezon başlangıcında inancını kaybetmemeli"

Cuma akşamı yapılan Bahreyn GP sıralama turları, Alpine'in bu kış araç konseptini geç değiştirmesinin ardından yıla kötü başlama korkusunu doğrular nitelikteydi.

Enstone takımının araca güncellemeler getirmesi de beş ila altı yarış sürebilir.

Sıralamanın ardından Ocon, takım telsizinden, "Bu sadece ilk sıralama seansı."

"Zorlamaya devam edelim, yarın yarış var. Size güveniyorum çocuklar." dedi.

Motorsport.com/Autosport'un 2024'ün başlarında sabırlı bir lider olmanın ne kadar önemli olacağı sorusuna Ocon, şu yanıtı verdi: "Evet, kesinlikle çok önemli."

"Genel olarak bu durumdan hoşlanmıyoruz, kimse arkada kalmayı sevmez. Ama birlik olmak, kendimizden emin olmak ve ilerlemek çok önemli."

"Bu ekip birkaç yıl önce kazanan bir araç yarattı ve bu fikirler bugün olduğu gibi aynı yerde, Viry ve Enstone'da üretildi."

"Tüm bunları tekrarlayabiliriz. Takımın ileriye doğru bir adım atacağına inanıyorum."

Esteban Ocon, Alpine A524 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Alpine için bir umut ışığı da Ocon ve Gasly'nin Q2'yi sırasıyla 19. ve 20. olarak sadece 0.1 ve 0.3 farkla kaçırması oldu.

Bu, Alpine'in konsept değişikliği işe yaramaya başlarsa, sıralamada yükselmek için bir yol olacağı anlamına geliyor.

"Her küçük ayrıntı önemlidir."

"İşte tam olarak bu noktada birlik içinde kalarak ve hep birlikte zorlamaya devam ederek birkaç onda bir elde edeceğimizden eminim."

"Birkaç onda birlik fark bugün iki takımı geçmemizi sağlayabilir ve bizi Q2'ye çok yaklaştırabilir."

"Şu anda burada olmamız beş ya da altı yarış sonra aynı hikayenin yaşanacağı anlamına gelmiyor."

"Yarın tam olarak nerede olduğumuzu göreceğiz. Diğerlerine daha yakın olabileceğimizi düşünüyorum."