Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Ocon: "Alpine, yeni konseptte 'gerçekçi' olmalı"

Esteban Ocon, tamamen yeni bir aracın lansmanının ardından Alpine'in 2024 sezonunun ilk yarışlarında 'mütevazı ve gerçekçi' kalması gerektiğinin altını çizdi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Esteban Ocon, Alpine

Alpine çarşamba günü yeni görünümünü açıklayan dördüncü takım olurken gerçek araçlarını gösteren ikinci takım oldu.

A524, geçen sezon kullanılan A523'ten büyük ölçüde farklı; öyle ki 2023'ten bu yana sadece direksiyon simidi korunmuş durumda.

Alpine'in Teknik Direktörü Matt Harman Monaco'da ve Hollanda'da sırasıyla Ocon ve Pierre Gasly ile iki podyum elde etmesine rağmen geçen sezon vasatın altında kalmasının ardından 2024 için agresif bir yaklaşım benimsedi.

Alpine'in ara sıra podyuma çıkmaktan daha büyük hedefleri var ve ön sıralara çok daha fazla yaklaşmayı amaçlıyor, ancak Ocon yeni konseptin sonuç vermesinin zaman alabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Alpine A524

Alpine A524

Fotoğraf: Alpine

Ocon, "Başlangıçta nerede olacağımızı bilmiyorum ve bu yüzden tam olarak nerede başladığımız önemli değil. Önemli olan sezon ortasında ne zaman olduğumuz."

"Umarım öne yakın bir yerden başlarız ama mütevazı ve gerçekçi olmalıyız. Bu yeni bir konsept. Başlangıçta çok iyi gitmeme ihtimali var ama ihtiyacımız olan şey yükseliş ve gelişme." dedi.

Alpine'in 2024 için tasarım felsefesini değiştirmesiyle birlikte, Ocon'un A524'ten en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak için sürüş stilini değiştirmesi gerekecek.

Ocon, "Aracın daha fazla kullanabileceğimiz ve performans elde ettiğimiz yönleri olacak."

"Motor sporlarında nerede kazanacağınız ve nerede kaybedeceğiniz her zaman bir uzlaşmadır."

"Çok fazla kaybetmemeye çalışırsınız ama yine de bazı yerlerde kaybedersiniz. Eğer aracın güçlü olduğu bir yer varsa, onu kullanmanız gerekir." şeklinde konuştu.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Magnussen: "Komatsu, Haas'taki sorunu hemen fark etti"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Norris, McLaren'ın şampiyonluk mücadelesine hazır olup olmadığından emin değil

Norris, McLaren'ın şampiyonluk mücadelesine hazır olup olmadığından emin değil

Formula 1

Norris, McLaren'ın şampiyonluk mücadelesine hazır olup olmadığından emin değil Norris, McLaren'ın şampiyonluk mücadelesine hazır olup olmadığından emin değil

F1 araçlarında artan 'siyah karbon' nedeniyle bir kural getirilmeli mi?

F1 araçlarında artan 'siyah karbon' nedeniyle bir kural getirilmeli mi?

Formula 1

F1 araçlarında artan 'siyah karbon' nedeniyle bir kural getirilmeli mi? F1 araçlarında artan 'siyah karbon' nedeniyle bir kural getirilmeli mi?

Ricciardo: "Yeni sezon için kendime çok güveniyorum"

Ricciardo: "Yeni sezon için kendime çok güveniyorum"

Formula 1
RB lansmanı

Ricciardo: "Yeni sezon için kendime çok güveniyorum" Ricciardo: "Yeni sezon için kendime çok güveniyorum"

Esteban Ocon
Daha fazlası
Esteban Ocon
Ocon: "Mercedes'le hâlâ güçlü bağlantılarım var ama şu an Alpine'e odaklandım"

Ocon: "Mercedes'le hâlâ güçlü bağlantılarım var ama şu an Alpine'e odaklandım"

Formula 1
Alpine launch

Ocon: "Mercedes'le hâlâ güçlü bağlantılarım var ama şu an Alpine'e odaklandım" Ocon: "Mercedes'le hâlâ güçlü bağlantılarım var ama şu an Alpine'e odaklandım"

Alpine tüm çarpışma testlerini başarıyla geçti

Alpine tüm çarpışma testlerini başarıyla geçti

Formula 1

Alpine tüm çarpışma testlerini başarıyla geçti Alpine tüm çarpışma testlerini başarıyla geçti

Alpine "yan" çarpışma testini henüz geçememiş

Alpine "yan" çarpışma testini henüz geçememiş

Formula 1

Alpine "yan" çarpışma testini henüz geçememiş Alpine "yan" çarpışma testini henüz geçememiş

Alpine
Daha fazlası
Alpine
Alpine: "Lapierre, Schumacher için mükemmel bir öğretmen"

Alpine: "Lapierre, Schumacher için mükemmel bir öğretmen"

WEC
Alpine launch

Alpine: "Lapierre, Schumacher için mükemmel bir öğretmen" Alpine: "Lapierre, Schumacher için mükemmel bir öğretmen"

Alpine, yeni F1 tasarım fikirleriyle üst sıralara yükselebilir mi?

Alpine, yeni F1 tasarım fikirleriyle üst sıralara yükselebilir mi?

Formula 1
Alpine launch

Alpine, yeni F1 tasarım fikirleriyle üst sıralara yükselebilir mi? Alpine, yeni F1 tasarım fikirleriyle üst sıralara yükselebilir mi?

Famin: "Başarısız çarpışma testleri, Alpine'in hırsının kanıtı"

Famin: "Başarısız çarpışma testleri, Alpine'in hırsının kanıtı"

Formula 1
Alpine launch

Famin: "Başarısız çarpışma testleri, Alpine'in hırsının kanıtı" Famin: "Başarısız çarpışma testleri, Alpine'in hırsının kanıtı"

Son Haberler

Norris, McLaren'ın şampiyonluk mücadelesine hazır olup olmadığından emin değil

Norris, McLaren'ın şampiyonluk mücadelesine hazır olup olmadığından emin değil

F1 Formula 1

Norris, McLaren'ın şampiyonluk mücadelesine hazır olup olmadığından emin değil Norris, McLaren'ın şampiyonluk mücadelesine hazır olup olmadığından emin değil

Ricciardo: "Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesine değil, kararın açıklanma zamanına şaşırdım"

Ricciardo: "Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesine değil, kararın açıklanma zamanına şaşırdım"

F1 Formula 1

Ricciardo: "Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesine değil, kararın açıklanma zamanına şaşırdım" Ricciardo: "Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesine değil, kararın açıklanma zamanına şaşırdım"

Newey: "RB20, RB18'in üçüncü evrimi olacak"

Newey: "RB20, RB18'in üçüncü evrimi olacak"

F1 Formula 1

Newey: "RB20, RB18'in üçüncü evrimi olacak" Newey: "RB20, RB18'in üçüncü evrimi olacak"

Anderson: "VCARB 01 'iyi tasarlanmış' bir araç"

Anderson: "VCARB 01 'iyi tasarlanmış' bir araç"

F1 Formula 1

Anderson: "VCARB 01 'iyi tasarlanmış' bir araç" Anderson: "VCARB 01 'iyi tasarlanmış' bir araç"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol