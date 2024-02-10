Ocon: "Alpine, yeni konseptte 'gerçekçi' olmalı"
Esteban Ocon, tamamen yeni bir aracın lansmanının ardından Alpine'in 2024 sezonunun ilk yarışlarında 'mütevazı ve gerçekçi' kalması gerektiğinin altını çizdi.
Alpine çarşamba günü yeni görünümünü açıklayan dördüncü takım olurken gerçek araçlarını gösteren ikinci takım oldu.
A524, geçen sezon kullanılan A523'ten büyük ölçüde farklı; öyle ki 2023'ten bu yana sadece direksiyon simidi korunmuş durumda.
Alpine'in Teknik Direktörü Matt Harman Monaco'da ve Hollanda'da sırasıyla Ocon ve Pierre Gasly ile iki podyum elde etmesine rağmen geçen sezon vasatın altında kalmasının ardından 2024 için agresif bir yaklaşım benimsedi.
Alpine'in ara sıra podyuma çıkmaktan daha büyük hedefleri var ve ön sıralara çok daha fazla yaklaşmayı amaçlıyor, ancak Ocon yeni konseptin sonuç vermesinin zaman alabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Alpine A524
Fotoğraf: Alpine
Ocon, "Başlangıçta nerede olacağımızı bilmiyorum ve bu yüzden tam olarak nerede başladığımız önemli değil. Önemli olan sezon ortasında ne zaman olduğumuz."
"Umarım öne yakın bir yerden başlarız ama mütevazı ve gerçekçi olmalıyız. Bu yeni bir konsept. Başlangıçta çok iyi gitmeme ihtimali var ama ihtiyacımız olan şey yükseliş ve gelişme." dedi.
Alpine'in 2024 için tasarım felsefesini değiştirmesiyle birlikte, Ocon'un A524'ten en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak için sürüş stilini değiştirmesi gerekecek.
Ocon, "Aracın daha fazla kullanabileceğimiz ve performans elde ettiğimiz yönleri olacak."
"Motor sporlarında nerede kazanacağınız ve nerede kaybedeceğiniz her zaman bir uzlaşmadır."
"Çok fazla kaybetmemeye çalışırsınız ama yine de bazı yerlerde kaybedersiniz. Eğer aracın güçlü olduğu bir yer varsa, onu kullanmanız gerekir." şeklinde konuştu.
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