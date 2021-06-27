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Formula 1 / Steiermark GP Haberler

Ocon: ''Alpine, sıralama turlarındaki düşüşün nedenini araştırıyor''

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Esteban Ocon, Alpine'in sıralama turlarındaki performans düşüşünün nedenini araştıracağını söyledi.

Ocon: ''Alpine, sıralama turlarındaki düşüşün nedenini araştırıyor''

Ocon, 2021 sezonuna güçlü bir başlangıç yapmıştı ve Imola, Portekiz ve İspanya'daki sıralama turlarının üçüncü bölümünde güçlü performanslar çıkarmıştı.

Ancak Fransız sürücü Monako, Bakü ve Fransa'da ikinci bölümde elendi ve Steiermark hafta sonunda ise bu sezonki en kötü sıralama performansını gösterdi ve 17. olarak birinci bölümden çıkamadı.

Ocon, özellikle takım arkadaşı Fernando Alonso performansını artırmaya başlarken, son yarışlarda sıralama performansının neden düştüğünü açıklayamadığını söyledi.

''Tabii ki olduğumuz yerden mutlu değiliz. Takım olarak amacımız ikinci bölüme geçebilmek değil. Bundan tabii ki mutsuzuz. Bu yüzden detayları araştırıyoruz.''

''Farklar bu pistte küçük ancak üçüncü antrenmandaki hızımızı biraz kaybettik. Üçüncü antrenmanlardan sonra sıralamalarda istediğimiz yerde değildik.''

''Bu zaman aralığında araçta bir şeyler tabii ki değişti. Bunun, performans düşüklüğümüzün nedeni olup olmadığını bilmiyorum ancak şu anda incelemelerimize devam ediyoruz.''

''Fernando'ya kıyasla performans eksikliğimiz olan alanlar olduğunu görüyoruz. Neler olacağını göreceğiz ancak daha güçlü bir performansla geri dönmemiz gerekli çünkü bulunduğumuz yerden memnun değiliz.''

Alpine sportif direktörü Alan Permane da Ocon'un yaşadığı zorlukların küçük detaylar sayesinde açıklanabileceğini ve pistin daha kısa bir pist olması nedeniyle durumun gerçekte olduğundan daha kötü göründüğünü açıkladı.

''Bu zor çünkü böyle kısa bir pistte 0.1-0.2 saniye kaybediyorsunuz. Sanırım Ocon, birinci bölümde Alonso'dan 0.2 saniye daha yavaştı ve bu 11. ile 17. kişi arasındaki fark. Bu fark o kadar fazla değil.''

''Ocon, yüksek hızdan düşük hıza geçerken dengeyi bulmakta zorlanıyor. Yüksek hızda çok fazla önden kayma yaşıyor ve sonra bunu düzeltmeye çalışırsanız, düşük hızda aracı dengelersiniz. Burada bir büyük bir sorun görmüyorum.''

''Bunu söylemek sıkıcı ancak onun çok çalışması gerekecek. Takımımızın çok çalışması, buna bir çözüm bulmaları gerekecek ve sonrasında küçük bir ayarla aracı eskiden olduğu konuma döndürebilirler.''

''Ocon sürmeyi birden unutmadı. Tabii ki bu onun için biraz hüsrana uğratıcı, bunu görebiliyorum. Son birkaç yarışta sıralamalarda ikinci ve bölüme geçemedi. Ancak geri dönecektir. O bir çözüm bulacak ve geri dönecek.''

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