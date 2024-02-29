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Formula 1

Ocon: "Alpine sezona kötü başlayacak"

Esteban Ocon, Alpine'in 2024 sezonuna kötü bir başlangıç yapacağı görüşünde

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Andy Hone / Motorsport Images

Esteban Ocon, Alpine takım arkadaşı Pierre Gasly ile takımın sezona zor bir başlangıç yapacağı konusunda hemfikir.

Fransız pilot, mühendislerin Bahreyn Grand Prix'si için bazı güncellemeler hazırladığını fakat bunların Sakhir pistinde başarılı bir performansı garanti etmediğini belirtti.

Ocon, "İlk yarış genel tabloyu yansıtmayabilir."

"Araca birkaç yeni güncelleme koymayı planlıyoruz ancak sezona istediğimiz gibi başlama ihtimalimiz pek yok."

"Aracın lansmanında böyle bir şeyden bahsetmiştik. Yeni bir konseptimiz var ve bu konsept hakkında öğrenmemiz gereken çok şey var."

"Takım yeni araçla temiz bir sayfa açıyor, ancak gelişim için daha iyi fırsatlar var."

"Bu yıl da bazı fırsatlarımız olacak ve zorlamaya devam etmeliyiz." dedi.

Bazıları Alpine'in Bahreyn'de en yavaş takım olabileceğini de iddia ediyor.

Alpine'in gerçekten de şu anda şampiyonadaki en yavaş araca sahip olup olmadığı sorusuna Ocon, "Bunu iki gün içinde öğreneceğiz." yanıtını verdi.

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