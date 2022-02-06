Ocon: "Alpine, Mercedes ve Red Bull ile mücadele etmeye hazır"

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Alpine, 2021 yılına istediği başlangıcı yapamamasına rağmen ilerleme kaydetmeyi başardı ve bazı yarışlarda oldukça hızlıydı.

Takım, sezonu düzenli şekilde aldığı puanlarla beşinci sırada tamamlasa da, 2013'ten bu yana ilk kez podyumun en üst basamağına çıktı.

Ocon, Macaristan'da Enstone merkezli ekibe yıllar sonra ilk zaferini getirdi. Ayrıca Katar GP'de Fernando Alonso'dan harika bir sürüş geldi ve podyumu neredeyse aracın saf hızıyla aldı.

Takımın çoğu zaman özellikle yarışta doğru kararlar vermesi de, Alonso ve Ocon'un çifte puanlarına katkıda bulundu.

Ocon, bundan ötürü eğer yeni sezonda güçlü bir pakete sahiplerse öndeki takımlarla korkmadan mücadele edebileceklerini belirtti.

GPFans'e konuşan Ocon, 2021 sonuçlarının kendisine yeni sezon için güven verip vermediği sorulduğunda şöyle dedi: "Evet, kesinlikle öyle."

"Tam olarak yapmak istediklerimizi yaptık. En hızlı araca sahip olmadığımızı biliyorduk. Bu açıdan ön tarafta savaşacak güçte bir pakete sahip değildik."

"Fakat karşımıza ne zaman bir fırsat çıksa, her zaman onu kullanmak için orada olduk."

"Örneğin Katar, Suudi Arabistan, Budapeşte, özellikle Fernando için Sochi bunlardan bazıları."

"Operasyonel anlamda mümkün olan en iyi seviyede olmak istedik ve bunu geçen yıl yaptık."

"Bununla gurur duyabileceğimizi düşünüyorum çünkü bu, hızlı bir araca sahip olacağımız zaman, en iyi araçlarla ve en iyi takımlarla korkmadan savaşabileceğimiz anlamına geliyor.”

Esteban Ocon, Alpine A521 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images