Alpine, Kanada GP'de Alonso'ya yardım etmek için takım oyunu oynamaya çalışmış

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Yarışa ilk çizgiden başlayan Alonso, güç ünitesi problemi yaşamasının ardından son bölümde tempo kaybetmeye başladı ve düzlüklerde Bottas'a karşı savunma yapamaz hale geldi.

Bu ikilinin önünde Alonso'nun takım arkadaşı Ocon vardı ve İspanyol pilotun DRS alıp Alfa Romeo sürücüsünden uzaklaşabilmesi için, Alonso'nun kendisini yakalamasına izin verdi.

Plan işe yaradı ve Alonso yedinci oldu. Fakat İspanyol pilot, son turda Bottas'ın önünde birden fazla kez yön değiştirdiği için 5 saniye zaman cezası aldı ve yarışı dokuzuncu bitirdi.

Ocon altıncı sırada finiş görürken, aracın pazar günü daha iyi hissettirdiğini söyledi ve DRS konusunu açıkladı.

Alpine pilotu, "Bugün kendi açımızdan memnun olabiliriz. Aracın son iki güne oranla kesinlikle daha iyi hissettirdiğini düşünüyorum."

“Neden böyle olduğunu anlamamız için bakmamız gereken çok şey var. Fakat genel olarak potansiyelimizi en iyi şekilde kullandığımızı ve mümkün olan en iyi sonucu aldığımızı düşünüyorum çünkü önümüzdeki araçlar çok hızlıydı ve arkamızdaki araçlar da biraz daha hızlıydı."

Fernando Alonso, Alpine A522, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Son anlarda Valtteri, Fernando'ya çok fazla baskı yapıyordu. Fernando'ya DRS vermek için takım oyunu oynamaya çalıştık. Bunu iyi şekilde yaptık ve planı mükemmel şekilde uyguladık."

"Fernando'nun motorla ilgili küçük bir sorunu vardı. Yani biraz güç kaybediyordu. Bu yüzden Valtteri'ye karşı savunma yapabilmesi adına ona yardım etmeye çalışıyordum ve hava koridoru alabilmesi için kasıtlı olarak ayağımı gazdan çekiyordum."

"Bu yüzden birlikte gerçekten iyi bir takım çalışması yaptık ve onu arkamızda tutmayı başardık çünkü aynalarıma baktığımda mücadelenin gerçekten sıkı olduğunu görebiliyordum."

"Bunlar, takımlar şampiyonasında bizim için harika puanlar. Ayrıca McLaren'ın puan alamaması da yükselmemize yardımcı oluyor." dedi.

Bir noktada Alonso, Ocon'dan daha hızlı olduğunu ve geçmesine izin verilmesi gerektiğini dile getirdi fakat takım mevcut pozisyonların korunmasını istedi.

Ocon, "Böyle bir şey olmayacağı konusunda ona ve takıma güveniyordum. Bunu geçmişte ve özellikle de geçen yıl Brezilya'da yaptık." dedi.

Son olarak neden pazar günü bu kadar güçlü olduğuyla ilgili Ocon, "Açıkçası bilmiyorum. Bazı değişiklikler yaptık ama ciddi şeyler değildi. Bu yüzden durumun neden böyle olduğunu anlamamız gerekiyor. Bunu yapmak adına önümüzde bir haftamız var. Araçlar şimdi Enstone fabrikasına geri dönüyor. Bu da iyi bir şey." dedi.