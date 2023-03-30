Ocon: "Alpine istediği konumda değil ancak yapılması gerekenlerin farkında"

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Sezona orta gruptan kurtulmak ve ön gruba sıçrama yapmak gibi hedeflerle başlayan Alpine, ilk iki yarış itibariyle bu hedefe ulaşamadı.

Daha da kötüsü, Aston Martin'in öne geçmesi nedeniyle beşinciliğe kadar gerilemiş olmaları.

Takım an itibariyle maksimum verim alabildiği her yarış puana oynayacak gibi duruyor, ancak Esteban Ocon'a göre bu hiçbir şekilde yeterli değil.

"Cidde'den puanla ayrılmak ve hafta sonu boyunca araçtan maksimum verimi almak çok güzeldi, oldukça iyi bir duyguydu."

"Ama yine de performans açısından şu anda tam olarak olmak istediğimiz yerde değiliz. İki yarıştır maksimum verim almamıza rağmen ön gruba yaklaşamıyoruz, bu da sinir bozucu."

"Gelişmemiz gereken alanları biliyoruz. Geçen yıl gelişim açısından, araca güncellemeler getirme ve ileriye doğru bir adım atma açısından güçlüydük. Bu yıl da buna odaklanacağız. Fabrikadayken çizim ofisini ziyaret ettim ve gelecek güncellemelere göz attım, çok ilginç şeyler yolda. gelecekteki

"Öndeki araçlarla aramızdaki farkı kapatmak için güncellemelere güveniyoruz."

"Güncellemelerin ne zaman geleceğiyle ilgili olarak ise Alain ile veya genelde kiminle konuşuyorsanız onlarla konuşmalısınız. Bildiğim tek şey, her şeyin net bir plana göre ilerlediği."

Takımın daha ileri gidebilmesi için kendisinin ne yaptığı da sorulan Ocon, "Haftada en az bir ya da iki gün fabrikadayım."

"Geçen hafta aero bölümünü ziyaret ettim, gelecekteki çizimleri gördüm, gelecekte kullanılabilecek konseptleri gördüm. Gerçekten ilginç bazı fikirler var, tüm bu fikirlerin kullanıma girmesini dört gözle bekliyorum."

"Takımdaki atmosfer çok güçlü. Cidde biraz zorlu geçse de nerede olduğumuzu, zayıf yönlerimizin neler olduğunu ve neleri geliştirebileceğimizi görmek için çok iyi bir hafta sonuydu."