Ocon, Alpine ile Monte Carlo Rallisi'ne katılacak

Bu, Fransız pilotun çıktığı ilk ralli deneyimi olacak ve A110S'in direksiyonuna, geçen sene yapılan Eifel Grand Prix'sinde Nordschleife'deki testinden beri ilk defa geçecek.

Ocon, mavi renkli araçta F1'de kullandığı 31 numarayı kullanacak ve ek olarka Dünya Ralli Şampiyonası sezonu başlamadan, hızlı turunu atmadan, önce Perşembe günü resmi VIP yol aracı ile sabah shakedownuna katılacak.

Konu hakkında konuşan Ocon şunları söyledi: "Monte-Carlo'da ilk kez bunu yapacağım. Bu, oldukça efsanevi bir organizasyon, motor sporları takviminde bir mücevher ve bunun ne kadar özel olacağını biliyorum."

"Oldukça güzel olan Alpine A110S'i kullanmayı iple çekiyorum. Ekim ayında A110'u ilk defa Nordschlife'de attığım 3 turda sürme şansı yakalamıştım. Oldukça güzel bir gündü; sürüşü çok rahat ve çevikti. Sert U virajları olan ve dağ geçişlerinin bulunduğu bu tür zorluklara uygun bir araç."

"Ralli yapmak ise benim için bir hayal oldu, bu yüzden A110S'i Monte-Carlo'da sürecek olmak seneye iyi bir başlangıç yapmak için iyi bir yöntem."

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