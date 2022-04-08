Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Leclerc: "Pist daha çok Red Bull'a uyuyor" Sonraki / F1 pilotları, yeni pist düzeninin geçişleri artıracağından emin değil
Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Ocon: "Alpine için pozitif bir gün oldu"

Alpine pilotu Esteban Ocon, Avustralya'daki ilk günün kendileri için gayet iyi geçtiğini söylüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Ocon: "Alpine için pozitif bir gün oldu"
Haberi dinle

Melbourne'de Alpine için oldukça iyi bir cuma günü olurken, her iki pilot da antrenman seanslarında ilk ona girdiler.

Fernando Alonso ikinci seansta dördüncü olurken, Esteban Ocon altıncı oldu ve böylelikle iki Alpine pilotu da ilk altıya girmiş oldu.

Seansın ardından konuşan Ocon, bulundukları konumundan memnun olduklarını dile getirdi.

Fransız pilot şöyle dedi: "Oldukça iyi bir gün oldu. Öncelikle yeniden Albert Park'ta araç kullanmak ve yapılan değişiklikleri ilk elden deneyimlemek harikaydı."

"Genel anlamda bakarsak, her iki araçla birden ilk ona girdiğimiz için takım adına oldukça pozitif bir gündü."

"Şu anda oldukça iyi göründüğümüzü düşünüyorum ama bildiğiniz gibi henüz cuma günündeyiz.  En önemli gün yarın ve pazar. O noktada her şeyi bir araya getirmemiz gerekiyor."

"Şimdide Bahreyn ve Suudi Arabistan'da olduğu gibi çok yakın olacağını görebiliyoruz."

"Özellikle orta gruptaki mücadele çok yakın. Bu yüzden sıralama turlarında her şeyi bir araya getirmek adına elimizden geldiğince çabalayacağız."

"Oldukça heyecan verici olacağını düşünüyorum. Umarım takım, yarış için iyi bir konumda olmak adına bir başka sağlam gün daha geçirebilir."

Esteban Ocon, Alpine A522

Esteban Ocon, Alpine A522

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Leclerc: "Pist daha çok Red Bull'a uyuyor"
Önceki haber

Leclerc: "Pist daha çok Red Bull'a uyuyor"
Sonraki haber

F1 pilotları, yeni pist düzeninin geçişleri artıracağından emin değil

F1 pilotları, yeni pist düzeninin geçişleri artıracağından emin değil
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Leclerc ve Perez'e ceza çıkmadı, Tsunoda kınama aldı! Avustralya GP
Formula 1

Leclerc ve Perez'e ceza çıkmadı, Tsunoda kınama aldı!

WSBK Aragon: İlk yarışı Rea kazandı, Toprak sezona podyumla başladı Aragon
World Superbike

WSBK Aragon: İlk yarışı Rea kazandı, Toprak sezona podyumla başladı

Leclerc hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı! Avustralya GP
Formula 1

Leclerc hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı!

Son Haberler

Magnussen: "Başlangıç ayarları yüzünden geride kaldık"
Formula 1 Formula 1

Magnussen: "Başlangıç ayarları yüzünden geride kaldık"

Mercedes, önceden aşina olmadıkları sorunların peşinde
Formula 1 Formula 1

Mercedes, önceden aşina olmadıkları sorunların peşinde

Avustralya GP öncesi: Yarış gridi
Formula 1 Formula 1

Avustralya GP öncesi: Yarış gridi

Bottas, 103 yarışlık Q3 serisi bittiği için üzgün
Formula 1 Formula 1

Bottas, 103 yarışlık Q3 serisi bittiği için üzgün

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.