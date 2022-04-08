Ocon: "Alpine için pozitif bir gün oldu"

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Melbourne'de Alpine için oldukça iyi bir cuma günü olurken, her iki pilot da antrenman seanslarında ilk ona girdiler.

Fernando Alonso ikinci seansta dördüncü olurken, Esteban Ocon altıncı oldu ve böylelikle iki Alpine pilotu da ilk altıya girmiş oldu.

Seansın ardından konuşan Ocon, bulundukları konumundan memnun olduklarını dile getirdi.

Fransız pilot şöyle dedi: "Oldukça iyi bir gün oldu. Öncelikle yeniden Albert Park'ta araç kullanmak ve yapılan değişiklikleri ilk elden deneyimlemek harikaydı."

"Genel anlamda bakarsak, her iki araçla birden ilk ona girdiğimiz için takım adına oldukça pozitif bir gündü."

"Şu anda oldukça iyi göründüğümüzü düşünüyorum ama bildiğiniz gibi henüz cuma günündeyiz. En önemli gün yarın ve pazar. O noktada her şeyi bir araya getirmemiz gerekiyor."

"Şimdide Bahreyn ve Suudi Arabistan'da olduğu gibi çok yakın olacağını görebiliyoruz."

"Özellikle orta gruptaki mücadele çok yakın. Bu yüzden sıralama turlarında her şeyi bir araya getirmek adına elimizden geldiğince çabalayacağız."

"Oldukça heyecan verici olacağını düşünüyorum. Umarım takım, yarış için iyi bir konumda olmak adına bir başka sağlam gün daha geçirebilir."

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images