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Ocon: "Alpine için güçlü bir hafta sonuydu"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine pilotu Esteban Ocon, Zandvoort'un Fransız üretici için iyi geçtiğini ve sonuçtan memnun olduğunu belirtti.

Ocon: "Alpine için güçlü bir hafta sonuydu"

Fransız pilot sekizinci sıradan başladığı yarışın ilk turunda Antonio Giovinazzi'yi geçse de Fernando Alonso'ya geçildi. Sonrasında yarışın neredeyse tamamını Alonso'nun arkasında geçirdi ve son bölümde Sergio Perez'e de geçilerek dokuzuncu oldu.

Yarışın ardından konuşan Ocon şöyle dedi: "Birkaç puan almayı başardığım için mutluyum. Start oldukça zorluydu fakat mücadele hoşuma gitti. Bence yarışı sahip olduğum tempo ile bir veya iki sıra daha yukarıda bitirebilirdim. Ancak yarışın önemli anlarında mavi bayraklar yüzünden şansım yaver gitmedi."

"Bence hafta sonuna baktığımızda, genel olarak sağlam bir hafta sonu geçirdik. Hızlıydık ve pazar günü iki araçla birden puan aldık. Sanırım cumartesi günü araçtan maksimumu aldık ve pazar günü kendi açımdan mükemmel bir yarış değildi. Başlangıçta biraz şanssızlık yaşadım ve ardından mavi bayraklar ve birkaç şey bizi birkaç pozisyon geriye düşürdü. Fakat bunu çok olumlu bir hafta sonu olarak görebileceğimizi biliyoruz. Bu pistte yarışmak ve harika atmosferi tatmak harikaydı."

Ocon, pistte geçiş yapmanın çok zor olduğunu söylüyor.

"Burada geçiş yapmak kolay değil. Eğer DRS 13. virajın çıkışında kullanılabilirse, o zaman bize yardımcı olabilir. Bu virajı kolayca tam gaz dönebilir miyiz bilmiyorum ancak simülatörde bir şeyler deneyebilir ve gelecek yıl daha azla geçiş yapmak için bazı şeyleri değiştirebiliriz."

"Çoğu zaman Fernando'nun hemen arkasındaydım ve bazı turlarda oldukça yakındık. Temelde birinci virajda geçiş yapmanızı engelleyen şey son virajdı. Geçiş yapmanıza olanak tanıyan tek yer, normalde büyük bir geçiş noktası olmayan üçüncü virajdı. Fakat orada bile geçiş yapmak zordu."

"Yarış genel olarak zordu ama en azından 30 derece değildi. Eğer 30 derece olsaydı, son derece zor olurdu. 20 derecelik sıcaklık bence fiziksel olarak çok zor bir yarış olmasının önüne geçen şeydi."

Ocon, bir noktada Alonso'nun çok yavaş olduğunu söylemişti fakat İspanyol pilot, temelde lastik kontrolü yaparak yarışın sonunda altıncı sıraya çıkmayı başardı.

Bunun gençler için bir ders olup olmayacağı sorusuna Ocon ,"Kesinlikle. Fakat önde gittiğiniz zaman her şeyi kontrol altında tutmak daha kolay oluyor. Budapeşte'de bunu yapmıştım. Öndeyken tek yapmanız gereken arkaya bakmak ve bu çok daha kolay bir şey."

"Böylece lastiklerde istediğiniz her şeyi yapabilir ve yarışınızı en iyi şekilde yönetebilirsiniz. Bugün bunu yapmak son derece önemliydi ve Fernando her zaman yaptığı gibi son derece iyi bir iş yaptı. Bence bu hepimizin ders çıkarabileceği bir şey." cevabını verdi.

Esteban Ocon, Alpine A521

Esteban Ocon, Alpine A521

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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