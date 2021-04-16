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Formula 1 / Emilia Romagna GP / Son dakika

Ocon: "Alpine gelişmesi gereken alanları biliyor"

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Alpine pilotu Esteban Ocon, Fransız ekibin gelişmesi gereken alanları çok iyi bildiğini ve ilerleyen kısımda rakiplerinden daha fazla ilerleme kaydetmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ocon: "Alpine gelişmesi gereken alanları biliyor"

Alpine, sezonun ilk yarışı olan Bahreyn'de McLaren, Ferrari ve AlphaTauri ile aynı performans seviyesinde değildi.

Ancak takım, bu hafta sonu için yeni güncellemeler hazırladı ve Ocon, takımın performansı konusunda iyimser görünüyor.

Imola'da perşembe günkü basın toplantısında konuşan Ocon, "Bahreyn'in bizim için en kolay hafta sonu olmadığını kabul ediyorum. Açıkçası genel anlamda istediğimiz tempoya sahip değildik, fakat genel anlamda baktığımızda bunu paralel şekilde etkileyen bazı şeyler de vardı. Fernando dayanıklılık sorunları yaşadı ve ben de sıralama turlarında sarı bayraklardan etkilenip, yarışta Sebastian'ın temasına maruz kaldım."

"Bu yüzden unutmak istediğimiz bir hafta sonuydu. Fakat aynı zamanda yılın ilk yarışlarında araç üzerinde geliştirmemiz gereken çok önemli bazı şeyler da gördük ve buraya, denemek için sabırsızlandığımız birkaç yeni güncellemeyle geldik."

"iki haftalık ara, bizim için uzun bir araydı fakat yararlı bir ara oldu ve umarım burada biraz daha fazla zaman bulabiliriz ve soğuk demeyelim de, daha normal bir hava ile biraz daha normal bir hafta sonuna dönebiliriz. Bakalım neler olacak." dedi.

Alpine, geçen yılki performansı göz önüne alındığında, orta grubun gerisinde kalması nedeniyle hayal kırıklığı yarattı.

Ocon, aracın temposuna şaşırıp şaşırmadığı sorusuna, "Şaşırdığım bir şey yok. Fakat şu noktada, yılın geri kalanı için öncelik vermemiz gereken birkaç alan olduğunu biliyoruz. Nereye odaklanacağımızı kesinlikle biliyoruz ve yapmamız gereken şeyi de biliyoruz."

"Aracın potansiyeli var, ama herkes çok çalışıyor, herkes yıl boyunca gelişiyor ve bizim diğerlerinden biraz daha iyi bir adım atmamız gerekiyor." cevabını verdi.

Ocon, tecrübeli takım arkadaşı Fernando Alonso ile eşit muamele gördüklerini de ekledi.

Takımın her ikisini de eşit şekilde dinlediğini söyleyen Ocon, "Takım, sürücülerine karşı aynı tutuma sahip. İkimiz de hangi araçların sağlandığı ve takımın bizi ne ölçüde dinlediği konusunda eşit muamele görüyoruz ve bu çok önemli. Kendi açımdan, takımın beni de Fernando kadar dinlemesini istediğimi açıkça söyledim. Tabii ki o, her zaman harika olan ve büyük bir artı olan deneyimini de getiriyor. Ancak aracın ayarlarıyla ilgili konular görüşüldüğünde, onunla eşit seviyedeyiz." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia Romagna GP
Editör Kemal Şengül

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