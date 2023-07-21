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Ocon: "Alpine gelişiyor, ancak diğerleri de gelişiyor"

Esteban Ocon, Alpine'in gelişmeye devam ettiğini ve diğerleri kadar hızlı ilerlemeyi hedeflediklerini öne sürüyor.

Altay Gök
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Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Yeni kuralların ilk sezonunu dördüncü sırada tamamlayan Alpine'in bu sezon için hedefi ilk üçe girebilmekti.

Ancak işler beklenenden çok daha kötü ilerlemekte, öyle ki, Alpine şu anda takımlar şampiyonasında altıncılığa kadar gerilemiş durumda.

Son olarak Britanya'ya ön kanat güncellemesiyle gelen ancak Ocon'un teknik arıza yaşaması, Pierre Gasly'nin ise temasa karışarak yarış dışı kalması nedeniyle hafta sonunu puansız kapatan Alpine, her şeye rağmen Macaristan GP'sinden umutlu.

İki sene önce burada kariyerinin ilk galibiyetine ulaşan Ocon, güncelleme getirdikçe güçlenmeye devam ettiklerini vurguluyor.

Perşembe günü söz alan Ocon, "Ne zaman büyük güncellemelerimiz olsa gerçekten büyük adımlar atabiliyoruz."

"Monako'ya ve sonraki yarışlara bakın, sürekli son bölüme kalıyorduk, altıncılık, beşincilik ve dördüncülük gibi sıralama sonuçları elde edebiliyorduk." 

"Ancak sonrasında diğerleri de ilerleme kaydettiler. Bizim de aynı şekilde ilerlemeye devam etmemiz gerek, amacımız da bu." 

"Macaristan bazı problemlere rağmen bize uygun bir pist. Silverstone'a kıyasla daha dar ve Monako ile benzerlikler taşıyor."

"Kendimize odaklanmış durumdayız, diğerlerine çok fazla bakmıyoruz. Sezon başladığından beri bu şekilde ilerliyoruz, bu şekilde ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.

Mechanics work on the Esteban Ocon Alpine A523

Mechanics work on the Esteban Ocon Alpine A523

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Macaristan'ın neden kendilerine daha uygun olduğu sorulan Ocon, "Aracımız dar pistlerde iyi çalışıyor gibi görünüyor, ayrıca yere basma gücü anlamında da iyi bir seviyede."

"Aracın karakteristiği daha çok virajlarda yere basma gücü kazanmaya yönelik, bu konuda adım attığımız söylenebilir."

"Geçen yıl düzlüklerde çok hızlıydık, şu an dar pistlerde daha iyi performans sergilemekteyiz." dedi.

Alpine için artık en büyük tehdit McLaren; son iki haftada 42 puan toplayan takım, bir anda şampiyonada Alpine'in önüne geçmiş vaziyette.

McLaren'in durumu hakkında da konuşan Ocon, "Güncelleme getirmeye başladıklarından beri, son iki yarıştır bizim önümüzdeler. Acaba bu hafta durum ne olacak, göreceğiz." dedi.

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Canlı anlatım: Macaristan GP 1. antrenman seansı

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