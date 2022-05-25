Ocon: "Alpine, gelişim için daha fazla parça getirmek zorunda"

Haberi dinle

A522'ye getirilen güncelleme paketi cuma günü Barselona'da oldukça umut verici görünüyordu ancak takım adına sorunlu bir sıralama turları oldu ve Ocon 12. olabilirken, Fernando Alonso iletişim problemleri nedeniyle Q1'deki son turundan faydalanamadı ve 17. oldu.

Yarışta Ocon etkileyici bir yükselişle yedinci olurken, Alonso daha da güçlü bir yarış çıkardı ve güç ünitesi değişikliği nedeniyle 20. sıradan başlamasına rağmen 9. oldu.

Ocon, takımın güncellemelerle hafta sonu boyunca kaydettiği ilerlemeden memnun görünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Ocon, "Güncellemeler işe yarıyor gibi görünüyor. Araca getirdiğimiz güncellemeler sayesinde doğru yönde gittiğimize eminim."

"Diğer takımların da ilerleme kaydettiğini biliyoruz ve bunu dikkate almamız gerekiyor."

"Fakat kesinlikle daha fazla şey getirmeliyiz çünkü yedinci sıra iyi ama olmak istediğimiz yerde değiliz. Önümüze geçen Alfa Romeo'yu ve diğerlerini yakalamak için daha fazla zorlamamız gerekiyor."

“Bu hafta sonu gözden geçireceğimiz çok şey olduğuna eminim. Takımla ve Fernando ile çok güzel tartışmalar ve konuşmalar gerçekleştirdik."

"Açıkça ilerlemeye başladığımız birkaç yön var ve hem takımın hem de bizim bu yönleri anlamamız gerek, nitekim bu yeni araçlarla her şeyi anlamak biraz zorlayıcı. Fakat bugün bir zafer gibi hissettirdi." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A522 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Yarışta toplanan verilerin değeriyle ilgili olarak şunları ekledi: “Temelde her şeyi yaptık. Stratejiler arasında da fark vardı çünkü sonunda Fernando'nun lastikleri daha yeniydi. Yani bunu da karşılaştırabiliriz. Hepsi güzel şeyler."

Ocon, İspanya'daki sıralama turlarından sonra Pazar günkü yarışta daha iyi bir araca sahip olmayı umduğunu ve durumun böyle olduğunu dile getirdi.

"Öyleydi ve bu gerçekten iyi bir haber."

"Bugünkü sonuçtan çok memnunum. Bence başladığımız noktalar göz önüne alındığında her iki aracı da puan barajı içerisine getirmek biraz beklenmedikti fakat ilk bölümdeki ritim harikaydı."

"İlk turdan ilk pit stopa kadar iki veya üç aracı geçtim ve daha iyisini yapamazdık çünkü Valtteri [Bottas] çok hızlıydı."

"Sonrasında epey geride kalan Lando [Norris] ile savaşıyorduk ama o da hızlıydı. Bu yüzden çok memnunum. Bugün çifte puan aldık ve tüm takım bunu hak ediyor."