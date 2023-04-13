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Ocon: "Alpine de Aston Martin gibi adım atmalı, aksi takdirde yarışmak anlamsız"

Aston Martin'in attığı büyük adıma dikkat çeken Esteban Ocon, Alpine'in de benzer bir hamlede bulunmasını, aksi takdirde yarışmanın hiçbir anlamı olmadığını söylüyor.

Filip Cleeren
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Ocon: "Alpine de Aston Martin gibi adım atmalı, aksi takdirde yarışmak anlamsız"
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Aston Martin ismiyle ilk iki yılını zorlanarak ve takımlar şampiyonasını yedinci sırada tamamlayarak geçiren takım, 2023 sezonu öncesi devasa bir adım attı.

Dan Fallows ve Eric Blandin önderliğindeki yeni teknik ekibin geliştirdiği ve tamamen yeni bir konsepte sahip olan AMR23, ilk üç yarışta Fernando Alonso ile üç kez podyuma çıkarak sürpriz yaptı! 

Özellikle bir türlü rekabetçi olamayan McLaren ve Alpine gibi takımlara büyük darbe vuran bu adım, aynı zamanda büyük bir sıçrama yapmanın da hala mümkün olduğunu gösterdi.

Alpine'in de benzer bir hamle yapıp yapamayacağı sorulan Ocon, "Bunun mümkün olduğunu düşünmek zorundayız, aksi takdirde yarışmanın hiçbir anlamı yok."

"Düşünecek olursanız, sezonu Aralık ayında bitirdik ve yeniden başladığımızda Şubat sonu, Mart başıydı. Yani yaklaşık üç-dört ay gibi bir zamanımız vardı."

"Aston'un sezon içinde de bu kadar gelişip gelişemeyeceğini bilmiyorum ama üç ya da dört ay ayırmak dünyanın sonu değil."

"Bize doğru şeyleri bulursanız büyük bir adım atmanın mümkün olduğunu gösterdiler, dolayısıyla her şeyi yapabiliriz." dedi.

Her ne kadar A523'ün ciddi bir sıkıntısı olmasa da çok daha iyisini bekleyen Ocon "pek çok detayın" ele alınmasının önemli bir performans artışı sağlayacağını düşünüyor.

Ocon, "Ele almamız gereken çok fazla ayrıntı var, zor olan da bu; bir yerden ödün vermek başka bir yerde biraz performans kaybetmenize neden olabilir."

"Ancak şu anki konumumuz nedeniyle taviz veremeyiz." dedi.

Esteban Ocon, Alpine

Esteban Ocon, Alpine

Photo by: Alpine

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