Ocon: "Alpine çalışmalardan memnun"

Haberi dinle

Alpine, yeni sezonla ilgili büyük umutlara sahip ve yeni araç&motor paketiyle beraber, gridin ön bölümüne dönmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz günlerde L'Equipe ile röportaj yapan Esteban Ocon, Alpine'in yeni Formula 1 sezonu için pozitif olduğunu söyledi.

Fransız sürücü, mühendisleri tarafından aracın durumu hakkında bilgilendirildiğini söylerken, diğer takımların lansmanını yakından takip ettiğini belirtti.

Fransız L' Équipe'ye konuşan Ocon, "Bazı söylentiler duydum ve hem mühendislerimden hem de takımdan daha fazla bilgi istedim."

"Viry ve Enstone'da yaptığımız işten memnun olduğumuzu biliyorum."

"Ayrıca gerçek araçlar mı yoksa sadece renk düzeni tanımı mı olduğunu öğrenmek için tüm lansmanları yakından takip ediyorum." dedi.

Ocon yeni sezonda Fernando Alonso'nun takım arkadaşı olmaya devam edecek.

Alpine yeni aracın örtüsünü 21 Şubat'ta kaldıracak ve 22 Şubat'ta da ilk pist üstü sürüşünü gerçekleştirmeyi planlıyorlar.