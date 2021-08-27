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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Ocon: "Alpine artık fırsat olduğunda bunları değerlendirmeye hazır"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine pilotu Esteban Ocon, Macaristan'daki galibiyetin ardından çok mutlu olduğunu söylerken, takımın artık her fırsatı değerlendirebilecek konumda olduğunu belirtti.

Ocon: "Alpine artık fırsat olduğunda bunları değerlendirmeye hazır"

Alpine pilotu Esteban Ocon, geçen yılın sonunda  Bahreyn'de ikinci olarak kariyerinin ilk Formula 1 podyumunu elde etmişti.

Bu yılki Macaristan'da ise fırsatı değerlendirerek galibiyete ulaştı ve kariyerinin ilk zaferini aldı.

Ocon, Belçika GP öncesi şöyle konuştu: "Zaferden sonra galibiyeti kutlamak harikaydı. Ara vermek için bundan daha iyi bir an olamazdı. Kupa fabrikaya götürüldükten sonra takımla uzun görüşmeler yaptık. Bildiğiniz gibi kutlamaları video konferans yoluyla yapıyoruz, bugünlerde her şey böyle gidiyor fakat herkes, takımın her bir çalışanı kupayla fotoğraf çekti ve o fotoğrafların hepsini gördüm. Yani harikaydı. Aynı zamanda ailemin yanına döndüm, herkesi gördüm, kutlamak adına güzel bir akşam yemeği de yedik ve tatilde de rahatlamaya çalıştım. Yani çok güzel geçti, bundan çok memnun kaldım."

"Bir kazanan olmak bence çok büyük bir anlam ifade ediyor. Bu, bir hayalin gerçek olması demek. Başarmak istediğim şey bir gün şampiyon olmak ama bu temelde yarış kazanmakla gelen bir şey. Bir tane kazandım ve bu, büyük bir başarı. Fakat daha fazlasını istiyorum. Elbette bu galibiyet çok anlam ifade ediyor. Buraya gelmek ve kazanan olmak 20 yıl aldı. Aynı zamanda bunun anlamı fırsatlar ortaya çıktığında bunları değerlendirmeye hazır olduğumuz gerçeğiydi. Geçen yıl Bahreyn'de de yapmıştık. Her şeye rağmen düzenli olarak bu pozisyonlar için mücadele etmek için çok çalışmamız gerekiyor."

"Fakat galibiyet bakış açımı hiçbir şekilde değiştirmiyor. Hâlâ takımla aynı çalışmayı yapıyorum. Herkes içeride çok mutlu, takımın atmosferi harika ve insanlar yaptıkları çalışmanın ödüllendirildiğini gördüler bu her zaman olan bir şey değil. Fakat herkes şimdi daha fazlasını istiyor."

"Bence yine bu fırsatlar ortaya çıkacak. Bu hafta sonu hava tahminleri bunu işaret ediyor. Bence ilginç olacak. Her gün yağmur ihtimali %90 seviyesinde. Bu sebeple mutluyum. Bu koşulları seviyorum ve Spa'daki zorluklarla yüzleşmeye hazırım."

"Geçen sene burada iyi bir sonuç almıştık, dördüncü ve beşinci olmuştuk. Eğer son bölüme kalıp puan alırsak harika olacak. Şampiyonada beşinciliği korumak için sürekli puan almamız gerekiyor."

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