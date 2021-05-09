Ocon: "Alpine aracını daha iyi anlamaya başladı"

Alpine, son yarışların öne çıkan takımlarından bir tanesi oldu. Çünkü sezona pek de iyi başlayamasalar da hem Portekiz hem de İspanya'da çok iyi göründüler.

Ocon, İspanya sıralama turlarını beşinci bitirdi ve geri kalanların en iyisi olabilecek tempoya sahipti.

Cumartesi gününün ardından konuşan Ocon, performanslarıyla ilgili şöyle dedi: "Geçen yıl o kadar da iyi olmadığımız pistte bu hıza sahip olmak cesaret verici."

"İstediğimiz doğrulama ve teyit buydu, biliyorsunuz, geçen yıl zorlandığımız Portimao'da geçen hafta sonu oldukça iyiydik. Aynı zamanda yol tutuş düşük olduğu ve lastikler yılın geri kalanından biraz farklı hissettirdiği için eşsiz bir pistti."

"Buraya, Barselona'ya gelirken herkesin burayı çok iyi bildiğini biliyorduk ve tüm takımlar çok hızlı olacağının farkındaydık. Bu yüzden çalışmaya devam ettik ve hem cuma hem de cumartesi günleri iki gün boyunca çalışmaya devam ettik. Aracın istediğimiz gibi çalıştığına yönelik onayı aldığımıza çok sevindim, cumartesi günü ilk beşe girecek hızımız vardı."

"Bu, Viry ve Enstone'daki harika çalışmaların bir sonucu."

"Bence bugün daha da iyi bir sonuç alabilirdik. Çünkü son bölümdeki ikinci turumda sorun yaşadım. Turun sonuna doğru araçta küçük bir sorun vardı ve bu da en hızlı turumuzu geliştirmemizi engelledik. Bu yüzden biraz hayal kırıklığı yaşadık. Bugün dördüncü sıra mümkündü, yine de beşincilikten şikayet edemeyiz!"

"Tüm pistlerde bu kadar hızlı olacağız diyemem, çünkü bu çok büyük bir açıklama olur. Fakat savaşmak istediğimiz yer burası. Geçen yıl burada en kötü hafta sonumuzu geçirmiştik. Sıralama turlarında 15. olmuştum ve şimdi 5. sıradayım. Bu yılın başında çok da iyi performans göstermeyen bir araçla büyük bir adım attık. Sanırım sezonun geri kalanında burada savaşabiliriz, hedefimiz bu olacak. Çok yakın, bu yüzden kolay olmayacak. Fakat hedefimiz bu."

Ocon, nerede geliştikleri sorusuna, "Hem güncellemeler hem de aracı daha iyi anlamamızla alakalı. Imola'da bildiğiniz gibi bazı güncellemeler getirdik. Bu da performans anlamında bir adım ileri gitmemizi sağladı. Fakat tüm paketi daha iyi anlamaya da devam ettik." cevabını verdi.

Esteban Ocon, Alpine A521 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images