Ocon: "Alpine, Alonso'yu kayırmıyor"

Fransız sürücü Macaristan'da elde ettiği galibiyetin ardından Formula 1 tarihinde yarış kazanan 111. farklı Grand Prix galibi oldu ve bu da onu sürücüler şampiyonasında Fernando Alonso'nun bir puan önüne taşıdı.

Takımın, sahip olduğu deneyim göz önüne alındığında araç gelişiminde Fernando Alonso'nun yönünü takip etmesi oldukça normal bir şey olarak görülebilir.

Fakat Ocon, şimdiye kadar Alonso lehine herhangi bir kayırılma görmediğini ve takımın her ikisinin görüşünü de dikkate aldığını belirtti.

Auto Motor und Sport'a konuşan Ocon, "Garajın bir tarafının, diğerine tercih edildiğini düşünmüyorum. Takım zor anlarda bile bana güveniyor ki bunun için çok minnettarım."

"Sezon başından beri değişen herhangi bir şey görmüyorum. Mühendisler beni dinliyorlar. Bu, Fernando'nun geri bildirimi ve benimkinin tamamen zıt olduğu ve birimizin araçtan diğerinden tamamen farklı bir şey istediği gibi bir durum değil."

“Öyle olsaydı, o zaman takım iki farklı parça yapardı. Felsefe tam olarak bu." dedi.

Ocon, sezonun ilk yarışlarında Alonso'dan daha iyi durumdaydı ancak İspanyol sürücü sonrasında çok iyi bir form yakaladı ve Macaristan'a kadar Fransız pilota üstünlük kurdu.

Ocon, çifte dünya şampiyonun sahip olduğu bilgi ve hızı göz önüne alındığında, onun yaklaşımını dikkate almamanın aptalca olacağını da kabul ediyor.

Genç pilot, "[Alonso] başlangıçta hidrolik direksiyondan memnun değildi. Sonrasında farklı versiyonları denedi."

"O kadar büyük bir tecrübesi var ki bunu görmezden gelmem aptallık olur. Değiştirdiği bazı şeyleri denedim ve bazı şeyler bana yardımcı olurken bazı şeyler olmadı.” dedi.

Son olarak Ocon, yaşadığı zorluklara rağmen kendisine olan inancını kaybetmediğinin altını çizdi.

Ocon, "İşler ters gittiğinde elbette kendinizi sorguluyorsunuz. Fakat kariyerim boyunca öğrendiğim bir şey varsa, o da her zaman kendine güvenmen gerektiği oldu."

"Farklı çizgiler denedim, frenlerde değişiklik yaptım ancak bunlar tur zamanını düzeltmedi. Bir şeyler yanlış olmalıydı."

“Böyle anlarda bir ekip olarak birlikte çalışmanız, kaldırmadık taş bırakmamanız ve çözümler bulmanız gerekiyor."

"Silverstone'da yeniden sezon başındaki hissiyatı yakalamak büyük bir rahatlama oldu." dedi.