Ocon, Alpine A521'le ilk testinin ardından çok mutlu

Takım, lansmandan bir gün sonra yeni Alpine A521'iİngiltere'nn Silverstone pistine getirdi ve çekim haklarından ilkini burada kullandı.

Kurallar gereği Alpine'in 100 kilometrelik bir mesafe tamamlama hakkı vardı ve sürüşü Pirelli'nin normalden çok daha farklı olan demo lastikleriyle yapıldı.

Direksiyona geçen isim Esteban Ocon'du ve başlangıç biraz ertelendi. Çünkü pistte çok fazla sis vardı ve bu yüzden öğlen 12 gibi piste çıktı.

Genç pilot 5.891 km'lik pistte 16 tur tamamlarken, ilk günden mutlu ayrıldı.

Ocon, ilk günün ardından şöyle konuştu: "Bugün gerçekten çok eğlenceliydi. Her şeyden önce sürücü koltuğuna Silverstone gibi bir pistte dönmek çok iyi hissettiriyor."

"Çok özeldi ve araç başından itibaren eğlenceliydi. Programımızı planlandığı şekilde tamamlamayı başardık. Aslında güne biraz geç başlamıştık çünkü sabah sisliydi ve gökyüzü açılır açılmaz piste çıktı. Pist kuru olduğu için sürüş yapmak çok daha keyifli hale geldi."

"100 km'den daha fazlasını yapabilmeyi çok isterdim ancak sınır bu ve bu testten yüzümde gülümsemeyle ayrılıyorum. Bunu önümüzdeki hafta Bahreyn, daha temsili şartlarda, yarış lastikleriyle ve biraz daha sıcak şartlarda tekrarlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Genel olarak çok ilginç bir ilk gün olduğunu söylemem lazım. Araçla ilgili daha fazla şeyi görmek için sabırsızlanıyorum. Ancak söylemem lazım ki yeni renkleri seviyorum. Bu, griddeki en güzel araç."

Bahreyn testleri 12-14 Mart tarihleri arasında başlayacak ve her pilotun yeni araçla sadece 1.5 günü olacak.

Esteban Ocon, Alpine F1 Team 1 / 4 Fotoğraf: Alpine Esteban Ocon, Alpine F1 Team 2 / 4 Fotoğraf: Alpine Esteban Ocon, Alpine F1 Team 3 / 4 Fotoğraf: Alpine Esteban Ocon, Alpine F1 Team 4 / 4 Fotoğraf: Alpine