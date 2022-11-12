Ocon, Alonso'ya yer bırakmadığı iddiasını reddetti

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Yarışın başında Ocon ve Alonso karşı karşıya gelirken, Fransız sürücünün üzerine doğru gelmesiyle Alonso'nun dışarı doğru gittiği görüldü. Sonrasında ikili arasında temas yaşandı.

Sonrasında ikili start düzlüğünde başka bir temas daha yaşadı ve sonuç olarak yarışı puansız tamamladılar.

Yarışın ardından konuşan Ocon, "Şu anda düşündüğüm tek şey, bunun takım için ne kadar talihsiz bir sonuç olduğu. Dün gerçekten iyi bir sıralama turları geçirmiştik, oysa şimdi çok gerideyiz. Yarın yükselmek için takım olarak hareket etmemiz gerekiyor çünkü puan kazanmak bizim için çok önemli olacak."

"İyi bir kalkış yapmıştım, öndeki McLaren'la savaşmaya ve Norris'in içeriden geçmeye çalışıyordum. Biraz dardı, bu yüzden ayağımı gazdan çektim ve 4. viraja içeriden girdim. Fernando dışarıdaydı ve temas ettik. O andan itibaren yarışım bitti."

Düzlükteki temas sorulduğunda Ocon, "Böyle bir şey olduğundan haberim yoktu. Şimdi öğrendim. Bunun nasıl gerçekleştiğini bilmiyorum."

"Sorun sidepod kısmındaydı, orası tamamen açılmıştı. Bu kısım nasıl paramparça olmadı bilmiyorum. Ayrıca araç da yanıyordu, umarım daha fazla hasar olmamıştır." cevabını verdi.

Alonso'nun "Ocon 4. virajda bana yeterince yer bırakmadı" şeklindeki yorumu sorulduğunda Ocon, "Bu onun görüşü, benim görüşüm farklı."

"Ben öndeydim, mücadele eden ben değildim. Söylediğim gibi 4. virajda McLaren'a atak yapmaya çalışıyordum ve bir yarışın içerisinde olduğumuzu unutmamalıyız. Her şeyden en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyoruz ama bugün pahalıya mâl oldu." dedi.

Yarıştan sonra Ocon'un aracı alev aldı ve güçlükle söndürülebildi.

Araç yandığında orada olup olmadığı sorusuna Ocon, "Hayır ama keşke orada olabilseydim. Ne yazık ki hayır. Araçtan çıktım, biraz ilerledim, tartıldım ve sonra yanan bir araç gördüm. Williams olduğunu sanmıştım ama benimkiymiş."

"Henüz takımla konuşmadım çünkü doğruca buraya geldim. Gördüğüm kadarıyla tüm dış kısım hasar görmüş. Sonuçları ne olur bilmiyorum." cevabını verdi.