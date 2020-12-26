Ocon: "Alonso'ya karşı yarışmak güzel olacak"

Esteban Ocon, 2020 sezonu öncesinde Mercedes'in yedek ve test pilotu konumunda yer alıyordu ancak Renault'nun teklifi sonrası bir yıllık aradan sonra yarışlara döndü. 24 yaşındaki genç sürücü, Sakhir GP'de ikinci olarak kariyerinin ilk podyumunu alırken, sezonu 62 puanla 12. sırada tamamladı. Ocon bu performansa rağmen Daniel Ricciardo ile aynı tempoda değildi ve özellikle Ricciardo, sıralama turlarında Fransız pilota karşı büyük üstünlük kurdu. Ricciardo'nun ayrılık kararı sonrası Fernando Alonso koltuğa getirildi ve Ocon, gelecek sezon en iyi F1 pilotları arasında gösterilen çifte dünya şampiyonuyla takım arkadaşı olacak. Express Sport'a konuşan Ocon, "Fernando Alonso'ya karşı mücadele etmenin harika olacağını düşünüyorum. O, şampiyonluklar kazanmış bir dünya şampiyonu." "Şahsen bir dünya şampiyonuyla ilk kez yarışacağım. Geçmişte kazandığı takıma neler kattığını görmek harika olacak." "Beraberinde deneyimini de getirecek, ki gelişimimiz için çok önemli olacak." "Umarım bizi daha da güçlendirir ve önümüzdeki yıl Alpine takımı için harika bir performans göstermemize yardım eder." dedi. Ocon aslında 2019 yılında bir başka şampiyon Lewis Hamilton ile çalışmıştı ancak o zaman yedek pilottu.

"O yıl yaraşamadığım için kişisel anlamda zor bir yıl geçirdim. Ama uzun süredir spora hakim olan takımın, nasıl işlediğini görme ve öğrenme açısından faydalı bir deneyimdi."

"Lewis'in ve Valtteri'nin nasıl çalıştığını görme fırsatım oldu. Takımın farklı koşullar altında nasıl çalıştığını gördüm."

"Bence pek çok insan benim yerimde olmaktan epey keyif alırdı. Takımdan bilgiler edindiğim faydalı bir yıldı."

Ocon şu anda Mercedes tarafından yönetilmeye devam ediyor.