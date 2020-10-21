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Formula 1 / Son dakika

Ocon, Alonso'nun simülatördeki katkısından memnun

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Ocon, Alonso'nun simülatördeki katkısından memnun
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Renault pilotu Esteban Ocon, Fernando Alonso'nun bu sene simülatörde çalışmasının takımın öndekilerle farkı kapatması yolunda önemli olabileceğini söyledi.

2021'de Formula 1'e geri dönmeye hazırlanan Alonso, geçtiğimiz haftalarda Renault simülatöründe bazı çalışmalar yaptı ve son olarak takımın 2020 aracıyla film çekimi kapsamında sürüş yaptı.

Alonso, takımın ilerlemesine yardımcı olmak istiyor. Ocon, Alonso'nun her türlü bildiriminin takıma yardımcı olacağını düşünüyor.

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Motorsport.com'a konuşan Ocon, "Onun ne kadar istekli olduğunu gördüm. Bana, ihtiyaç olması halinde yardımcı olacağını söyleyen mesaj attı."

"Onun simülatörde çalışıyor olması iyi bir şey. Şu anda bu sayede 3 düşünce -ben, Daniel ve o -  oluyor. Hepimiz yarışlar öncesinde ayarlar açısından iyi başlangıç yapabilmek için simülatörde antrenman yapıyoruz."

"Bu açıdan üç doğrulama olması, ikiden daha iyidir. Evet, onun son dönemde sim ekibiyle yakından çalışıyor olması iyi bir şey. Onun yakında yarışlara geleceğinden eminim. Kısa sürede bunu yapmasını bekliyorum." dedi.

 

Renault, bu sene Alonso'ya mümkün olduğu kadar çok sürüş yaptırmak istiyor olsa da bunu yapmaları oldukça kısıtlı. Test kısıtlamaları nedeniyle Alonso, film çekimi dışında sadece 2018 aracıyla test yapabilir.

Alonso, "Tabii ki her yarışı evden izliyorum. Yarışları takip etmek için iyi bir düzeneğe sahibim. Birkaç hafta önce takımın verdiği bilgisayarım var. Bu sayede Daniel ve Esteban'ın araç üstü görüntülerini izleyebiliyorum. Takım içi konuşmaları, değerlendirmeleri ve strateji toplantılarını takip edebiliyorum."

"Bu açıdan her hafta sonu ne olduğunu biliyorum. Sonuçlar gittikçe iyileşiyor. Son yarıştaki podyum, kesinlikle hak edilmiş bir sonuçtu. Sonunda sıkı çalışmanın ödülünü aldılar." dedi.

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Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.20

Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.20
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Fotoğraf: Renault F1

Fernando Alonso, Renault F1 Team

Fernando Alonso, Renault F1 Team
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Fotoğraf: Renault F1

Fernando Alonso, Renault F1 Team

Fernando Alonso, Renault F1 Team
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Fernando Alonso, Renault F1 Team

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Fernando Alonso, Renault F1 Team

Fernando Alonso, Renault F1 Team
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Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.20

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Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.20

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Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.20

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Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.20

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Fotoğraf: Renault

Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.20

Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.20
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Fotoğraf: Renault

Helmet of Fernando Alonso, Renault F1 Team

Helmet of Fernando Alonso, Renault F1 Team
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Fotoğraf: Renault

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Esteban Ocon , Fernando Alonso
Takımlar Renault F1 Team
Editör Jonathan Noble

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