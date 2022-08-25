Ocon: "Alonso'nun kararının ardında başka sebepler olmalı"

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Fernando Alonso, Macaristan GP sonrası sürpriz şekilde 2023 için Aston Martin'e katılacağını açıklamıştı. Bu kararın ardından ilk yarış bu hafta sonu yapılacak ve perşembe gününün ana konularından birisi buydu.

Alpine pilotunun takım arkadaşı Esteban Ocon, karara şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda şöyle dedi: "Sanırım tüm F1 padoku bu karara şaşırdı, değil mi? Tabii ki Fernando'nun ayrıldığını görmek üzücü. Onunla çalışmaktan her zaman büyük keyif aldım."

"Onunla iyi bir ilişkimiz var. Takım içinde iyi bir yarış ruhu var ve şu ana kadar her şey iyi gidiyor, takımlar şampiyonasında dördüncüyüz, ben de şampiyonada sekizinciyim, şimdiye kadarki en iyi başlangıcımı yaptım..."

"Birlikte çalışmayı yıl sonuna kadar sürdüreceğiz ve takımdan ayrılmadan önce yapmamız gereken daha çok şey olacak."

"Yine de evet, onun gibi bir efsanenin takımdan ayrıldığını görmek çok üzücü."

Kararı nasıl öğrendiği sorusuna Ocon, "Basın bülteninde gördüm. Sonrasında gelecekte beni özleyeceğine dair bir mesaj attı." dedi.

Ocon, takımın kaydettiği ilerleme göz önüne alındığında karar karşısındaki şaşkınlığını gizlemedi.

"Onun kararı hakkında yorum yapmak haddime değil. Bunun arkasında elbette farklı sebepler vardır ancak biz doğru yoldayız, gelişiyoruz. Örneğin burada yeni bir taban güncellememiz var, aracın arka kısmında da bazı güncellemelerimiz var. Bu yıl daha gelecek çok fazla şey var."

"Yani takım doğru yönde ilerliyor, şu anda evet, gelişmeye devam ediyoruz ve McLaren'la savaşıyoruz. Önümüzde hâlâ üç takım var ancak doğru yöndeyiz. Takım olarak kendimize koyduğumuz hedefler doğrultusunda ilerliyoruz ve bunlara ayak uyduruyoruz. Kendi adıma bu gidişattan memnunum."

Oscar Piastri'nin durumu sorulduğunda Ocon, "Az önce de söylediğim gibi durum ne bilmiyorum. Nereye varacak onu da bilmiyorum. Oscar bugün simülatördeydi ve yılın geri kalanında bizimle olan çalışmalarına devam edecek."

"Simülatörde aracı geliştirmemize yardımcı oldu ve tüm yıl bizimle birlikteydi. Bildiğim tek şey Formula 1'de olmayı hak ettiği. Bunun nerede olacağını söylemek benim haddime değil. Zaten bilmiyorum da." dedi.

Alpine ile adı geçen iki isim var: Mick Schumacher ve Daniel Ricciardo.

Ocon, Mick'le ilgili, "Elbette onunla çalışmaktan memnun olurum. Bu benim kararım değil ama Mick ile çalışmaktan büyük keyif alırım. Onunla iyi bir dostluğumuz var. Fakat kararı ben değil, takım verecek." dedi.