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Ocon, Alonso'nun formunun takım dinamiğini değiştirdiğini reddetti

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Esteban Ocon, Fernando Alonso’nun son zamanlarda daha iyi bir form yakalamasını olumlu bir gelişme olarak görüyor ama bunun, takım dinamiğini etkilemediğini düşünüyor.

Ocon, Alonso'nun formunun takım dinamiğini değiştirdiğini reddetti

Ocon, sezonun başında takım arkadaşına göre daha iyi bir performans gösteriyordu ve ilk beş yarışın dördünde puan barajı içerisinde finiş görmüştü. Takım da Fransız pilotun başarısından memnundu ve Ocon ile uzun vadeli bir kontrat imzaladılar.

Alonso ise Formula 1’e dönüşü ardından başlangıçta iyi bir form yakalamakta zorlansa da son yarışlarda, Fransız takım arkadaşına kıyasla çok daha güçlü performanslar sergiliyor. Geçtiğimiz Avusturya Grand Prix’sinden Ocon puansız ayrılırken 2 kez dünya şampiyonu, yarışta 4 pozisyon kazanarak 10. sırada finiş görmüştü.

Bu durumun ardından takımın dinamiğinin değişip değişmediği sorulduğunda Ocon, “Bu hiçbir şeyi değiştirmiyor.”

“Bence sezonun başı da dahil olmak üzere her zaman, sıralamaların üçüncü bölümüne kalmak için yeterli bir araca sahiptik.”

“Sezonun ilk zamanlarının büyük bir kısmında üçüncü bölüme kaldım. Sadece şu anda diğerlerine kıyasla performans kaybettik.”

“Bu nedenle, Fernando’nun hızını bulması takımdaki herkes için iyi. Ancak iki aracımızın da üçüncü bölüme kalması gerekiyor, takımlar şampiyonasında beşinci olabilmek için iki aracın da puanlar için savaşıyor olması gerekiyor ve hedefimiz de bu.”

Avusturya Grand Prix’sinde sıralamaların ilk bölümünde elenen Ocon, yarışta ise üçüncü virajda iki araç ile temas yaşadı ve ardından, yarış dışı kaldı.

Ocon bu durum hakkında ise şunları söyledi: “Ne yazık ki bu yarışa gridin gerisinden başlamanın bir sonucuydu.”

“Arka taraftan start aldığınızda, her zaman daha fazla yarış olayı, temas ve kaza yaşanıyor.”

Ocon, Fransa Grand Prix’si öncesinde Alpine ile 3 yıllık bir anlaşma imzaladığını duyurduktan sonraki yarışların hiçbirinden puan kazanamadı. Bu nedenle takımdan, yaşadıkları hız sorununu çözebilmeleri için olabildiğince fazla değişiklik yapılmasını istedi.

Alpine pilotu, “Bence bu sayfayı çevirip sıfırdan başlamalıyız ve önümüzdeki hafta için Silverstone’a olabilecek en iyi şekilde hazırlanmalıyız.”

“Son iki yarış hafta sonunu unutmalıyız ve Silverstone’a daha güçlü bir şekilde geri dönmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Esteban Ocon, Alpine A521

Esteban Ocon, Alpine A521
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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