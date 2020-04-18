Ocon, Alonso ve Ricciardo'yu övdü
Esteban Ocon, Daniel Ricciardo ile çalışmaktan memnun olduğunu söylerken, 2017'de aynı pisti paylaştığı Fernando Alonso'dan da övgüyle bahsetti.
Esteban Ocon, 2017 ve 2018'da Force India ile Formula 1'de yarışmıştı ve daha sonra yerine Lance Stroll getirildi.
2020 için Renault ile anlaşan Mercedes'in genç sürücüsü, bu yıl Fransız üreticide Daniel Ricciardo'nun takım arkadaşı olacak.
Ocon, Avustralyalı pilotla çalışmaktan oldukça keyif aldığını, ancak daha fazlası için sezonun ilk yarışlarını beklemeleri gerektiğin belirtti.
Fransız sürücü, Ricciardo'ya ne kadar benzediğiyle ilgili, “Henüz bilmiyorum, hepsini yorumlamak için henüz erken. Barcelona'daki kış testinde ona son derece yakın olduğu açıktı."
“Ama onun gibi bir adamla çalışmak benim için büyük bir şans. Sonuçta yarışlar kazandı, pole pozisyonları elde etti."
"Kendimi en iyilerden birisine karşı sınayabileceğim ve başlangıçta kendimi nerelerde gelişebileceğimi göreceğim."
"Umarım gelecekte daha iyisini yapmam mümkün olacak." yanıtını verdi..
Ocon daha sonra 2017'de gridin ortasında mücadele ettiği eski F1 dünya şampiyonu Fernando Alonso hakkında da konuştu.
"En çok savaştığım pilot sanırım Fernando Alonso'ydu. 2017'de birlikte çok sayıda savaşımız vardı. Geçişle ilgili kararlarda ya da anlık alınması gereken kararlarda gerçekten etkileyiciydi."
"Kendisiyle yarışma ve savaşma konusunda gerçekten çok iyiydi, her zaman zor ama adil bir mücadele vardı. Onunla mücadele etmek çok güzeldi. Gitmesi süzücü."
“Kariyer planının ne olduğunu ve gelecekte ne yapmak istediğini bilmiyorum, ama onu tekrar görmek oldukça hoş olurdu. Neden olmasın?"
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Ocon, Alonso ve Ricciardo'yu övdü
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