Ocon: "Alonso olmadan da başarılı olabiliriz"
Esteban Ocon, sezon sonunda takımdan ayrılacak Fernando Alonso olmadan da başarıya ulaşabilecekleri görüşünde.
Fernando Alonso, 2021 yılında Alpine ile Formula 1'e dönmüştü ancak 2022 sonunda Fransız üreticiye veda edecek.
İspanyol pilot, görünüşe bakılırsa kendisine beklenen anlaşma teklif edilmemesinden ötürü alternatiflerini araştırdı ve Aston Martin olabilecek en iyi anlaşmayı teklif etti.
Bu kararla Esteban Ocon, gelecek yıl yeniden takım lideri rolüne üstlenecek ve yanında Pierre Gasly olacak.
Ocon, Alonso'nun ayrılığı ve liderlik rolüyle ilgili şöyle dedi: "Önemli olan daha önce olduğu gibi işimi yapmak."
"Aracın gelişiminde takıma yardımcı olmak ve onlara geri bildirim sunmak. Bunu uzun zamandır yapıyorum."
"Ben takımdaki en deneyimli sürücüyüm ve takımı çok iyi tanıyorum."
"Alonso şampiyonadaki en deneyimli sürücülerden biri fakat onsuz da ilerleyebileceğimizi düşünüyorum."
"Fernando artık başka bir takıma geçiyor ve bunu kabul etmeliyiz. Fakat hedeflerimize onunla ya da onsuz ulaşabileceğimizi biliyoruz."
"Şahsen Fernando'yu özleyeceğim ama pistlerde savaşmaya devam edeceğiz."
Alpine'in bu yılki en büyük zayıflığı hiç şüphesiz dayanıklılık gibi görünüyordu.
Ocon, "Bu sorunlardan kaçınmak önemli fakat bunlar herkesin başına gelebilir."
"Yeni düzenlemeler mühendisleri en hızlı aracı elde etmek için risk almaya zorluyor ve bizim sporumuzda bunun önemi çok büyük."
"Ancak dayanıklılığı artırmak için çok çalışıyoruz ve doğru yönde ilerlediğimize eminiz." dedi.
Max ve Jos Verstappen'in meşhur "benzin istasyonu" anısı
Mercedes: "Austin güncellemeleri, daha çok 2023 için olacak"
Son Haberler
Moto3 Avustralya: Sasaki pole pozisyonunda, Deniz 8.
2022 Moto3 şampiyonasında sezonun sondan 3. yarışı olan Avustralya öncesinde pole pozisyonu tur rekoruyla Ayumu Sasaki'nin oldu.
Verstappen: "Çoğu insan Honda'yla çalıştığımız için deli olduğumuzu söyledi"
Max Verstappen, Red Bull'un Honda ile ortaklık kararını sorgulayan kişilere "Bakın şimdi neredeyiz!" dedi.
Avustralya MotoGP: Martin rekor tur zamanıyla pole pozisyonunda, Marquez 2.
Pramac Ducati'den Jorge Martin, Phillip Island pistinin tur rekorunu kırarak Marc Marquez'in önünde pole pozisyonunu kazanırken şampiyonluk mücadelesi veren isimler arasında en yukarıda yer alan isim 3. sıradaki Francesco Bagnaia oldu.
Binotto: "Bütçe sınırını aşan takımın gelişim hakkı engellenmeli"
Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto, 2021'de bütçe sınırını aştığı belirlenen takımın kazandığı şampiyonluğun geri alınamayacağını, bu yüzden ceza olarak araç geliştirmesinin engellenmesi gerektiğini söyledi.