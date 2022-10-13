Ocon: "Alonso olmadan da başarılı olabiliriz"

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Fernando Alonso, 2021 yılında Alpine ile Formula 1'e dönmüştü ancak 2022 sonunda Fransız üreticiye veda edecek.

İspanyol pilot, görünüşe bakılırsa kendisine beklenen anlaşma teklif edilmemesinden ötürü alternatiflerini araştırdı ve Aston Martin olabilecek en iyi anlaşmayı teklif etti.

Bu kararla Esteban Ocon, gelecek yıl yeniden takım lideri rolüne üstlenecek ve yanında Pierre Gasly olacak.

Ocon, Alonso'nun ayrılığı ve liderlik rolüyle ilgili şöyle dedi: "Önemli olan daha önce olduğu gibi işimi yapmak."

"Aracın gelişiminde takıma yardımcı olmak ve onlara geri bildirim sunmak. Bunu uzun zamandır yapıyorum."

"Ben takımdaki en deneyimli sürücüyüm ve takımı çok iyi tanıyorum."

"Alonso şampiyonadaki en deneyimli sürücülerden biri fakat onsuz da ilerleyebileceğimizi düşünüyorum."

"Fernando artık başka bir takıma geçiyor ve bunu kabul etmeliyiz. Fakat hedeflerimize onunla ya da onsuz ulaşabileceğimizi biliyoruz."

"Şahsen Fernando'yu özleyeceğim ama pistlerde savaşmaya devam edeceğiz."

Alpine'in bu yılki en büyük zayıflığı hiç şüphesiz dayanıklılık gibi görünüyordu.

Ocon, "Bu sorunlardan kaçınmak önemli fakat bunlar herkesin başına gelebilir."

"Yeni düzenlemeler mühendisleri en hızlı aracı elde etmek için risk almaya zorluyor ve bizim sporumuzda bunun önemi çok büyük."

"Ancak dayanıklılığı artırmak için çok çalışıyoruz ve doğru yönde ilerlediğimize eminiz." dedi.