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Ocon: "Alonso, insanların bahsettiği gibi 'olumsuz' birisi değil"

Esteban Ocon, Fernando Alonso'nun bahsedildiği gibi olumsuz birisi olmadığnı söyledi.

Ocon: "Alonso, insanların bahsettiği gibi 'olumsuz' birisi değil"
Kemal Şengül
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İki sezonluk aranın ardından Formula 1 gridine geri dönen Alonso, Alpine takımında Esteban Ocon ile takım arkadaşı oldu.

Çifte dünya şampiyonu ile birlikte çalışmaktan keyif alan Ocon, Alonso hakkında yapılan eleştiriler göz önüne alındığında, bunların hiçbirisine katılmadığını söyledi.

Alonso özellikle Lewis Hamilton'la takım arkadaşı olduğu 2007 yılından beri, sık sık politik olmakla suçlanıyordu.

Fransız, pilot RACER'a verdiği demeçte şöyle dedi: "Pek çok kişi Fernando'nun çalışması oldukça zor biri olduğunu, takım arkadaşlarını ve etrafını parçaladığı şeklinde bir ünü olduğunu söyledi."

“Bunu kendi gözlerimle görmek, insanların söylediklerinin doğru olup olmadığını yani böyle bir şey olup anlamak istedim. Fakat baktığınızda, birlikte harika bir işbirliği yaptık."

“O çok iyi bir yarışçı. Son derece hızlı ve bir süredir beraber yarıştığım en hızlı takım arkadaşı. Onun yanında çalıştığım için çok mutluydum.”

Fernando Alonso, Esteban Ocon, Alpine celebrate with the team

Fernando Alonso, Esteban Ocon, Alpine celebrate with the team

Fotoğraf: Alpine

”Onun yanında çok şey öğrendim. Fernando diğer bazı sürücülerin düşünmeyeceği şeyleri ya da takımın bile düşünmeyeceği şeyleri düşünüyor. Stratejinin sınırlarını zorluyor ya da her şeyden nasıl en iyisini alacağını biliyor, bu konuda kesinlikle çok şey öğrendim."

“Ayrıca yarış yeteneği inanılmaz, onun yaptıklarından pek çok ders çıkardım. Mesela onun ilk turlardaki performansına bakıyorum, ki bu her zaman yaptığım bir şey, her zaman yaptığı şeyleri takip ediyorum. Bunun meyvelerini yıl sonuna doğru almaya başladım, yıl sonuna doğru sadece pozisyon kazanıyordum, hiç sıra kaybetmiyordum ve harika ilk turlar çıkarıyordum."

“Onun gibi bir efsanenin yanında çalışmak büyük bir ayrıcalık."

“Onu hız açısından yakaladığımı görmekten mutluluk vericiydi. Birbirimizi sürekli zorluyorduk ve sonunda takıma sahip olabileceğimiz her şeyi ortaya koyduk ve çoğu zaman sahip olduğumuz paketten maksimumu çıkardık. Bu gerçekten iyiydi."

Alonso, iki yıl aradan sonra spora dönse de ilk yılında Ocon'u puan olarak mağlup etti ve sıralama turlarında da durum eşit sona erdi.

Fernando Alonso, Alpine F1, Esteban Ocon, Alpine F1, on the grid

Fernando Alonso, Alpine F1, Esteban Ocon, Alpine F1, on the grid

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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