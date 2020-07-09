Ocon: "Alonso inanılmaz motive"

Çarşamba günü itibariyle Alonso'nun 2021'de Renault ile yarışlara döneceği resmen açıklandı ve İspanyol pilot, Daniel Ricciardo'nun yerini alarak Ocon'un takım arkadaşı olacak.

Ocon, Alonso'nun anlaşmasının açıklanmasından birkaç saat sonra İspanyol pilotla temasa geçtiğini doğruladı.

Alonso hakkında konuşan Ocon, "Çok, çok motive. Dün ona mesaj yazdım ve geri dönmeye çok hevesli."

"Önümüzdeki yıllarda var olan fırsatlar ve şu anda gridin ne kadar yakın olduğu hakkında sohbet ettik. Birlikte iyi şekilde çalışırsak iyi bir şansımız olacağını düşünüyorum." dedi.

Alonso, takım arkadaşlarıyla her zaman mükemmel bir ilişkiye sahip olmadı. Fakat Ocon, gelecek yıl birlikte yarışma konusunda herhangi bir sıkıntı çekmeyeceklerini söyledi.

"Şimdiye kadar bildiğim şey Fernando'nun çok havalı bir adam olduğu. Pistte olduğu zaman pek çok kez kez sohbet ettiğimizi biliyorum ve gelmeden önce de birkaç kez mesajlaştık. Ama şimdi yeniden dönme konusunda çok istekli."

"Projeyi ilerletme konusunda çok istekli. Ne yapmamız gerektiğini ve şansımızın ne olduğunu çok iyi biliyor. Birlikte büyük bir işbirliğine sahip olacağımıza eminim."

Alonso gibi bir ismin Renault için doğru seçim olup olmadığı sorusuna Ocon, "Tabii ki takım arkadaşım olarak Fernando'ya sahip olduğum için çok mutluyum."

"Onun gibi bir efsane ile çalışmak benim için harika bir referans noktası olacak. Biliyorsunuz, Daniel ve Fernando ile iki güçlü takım arkadaşım olacak, bu yüzden çok mutluyum."

Ricciardo, Alonso'nun gelecekte neler yapabileceğini görmekten heyecanlı olsa da, İspanyol sürücünün hazırlanmasına yardımcı olmak için aracını verme fikrini reddediyor.

Bu ihtimal hakkında konuşan Ricciardo, "Hayır. 'Fernando Alonso'ya yardım et' gibi şeyler duydum. Ama onun yardıma ihtiyacı yok. Yaşlandıkça yavaşlamış gibi görünmüyordu.

"F1'deki son sezonu, duyduğum ve gördüğüm her şeye kıyasla güçlü bir dönemdi. Sonuçlar her zaman orada değildi, ama araçtan en iyi şekilde faydalandığına bakılırsa, güçlü olduğu çok açıktı."

"Yardıma ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Toplantılarda yer alırken ve geri bildirimde bulunurken kesinlikle endişelenmeyeceğim.

"Ama elimden geldiğince de süreceğim." dedi.

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