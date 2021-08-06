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Formula 1 Haberler

Ocon: "Alonso ile ilgili uyarılar doğru çıkmadı"

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Esteban Ocon, Alpine'de Fernando Alonso ile takım arkadaşı olduğunda sorun yaşayabileceği yönündeki uyarıların tamamen yanlış çıktığını söyledi.

Ocon: "Alonso ile ilgili uyarılar doğru çıkmadı"

Takım arkadaşlarına karşı oldukça acımasız olarak ün kazanan Alonso, 2018'in sonunda F1'den ayrılmış ve bu sene Alpine ile geri dönmüştü.

Ocon için, iki kez dünya şampiyonu ile karşı karşıya gelme olasılığı pistte oldukça büyük bir zorluk olacaktı ve Ocon, araç dışında da durumun kolay olmayabileceğinin farkındaydı.

Ancak Ocon, Alonso'nun takım arkadaşı olmanın sorun yaşama ihtimaliyle ilgili birçok kişi tarafından kendisine iletilen endişelerin gerçekleşmediğini söyledi. Ocon tam tersi, Alonso ile inanılmaz derecede iyi bir şekilde anlaştığını söylüyor.

Motorsport.com tarafından Alonso ile olan ilişkisi sorulduğunda Ocon, "Birçok farklı insandan pek çok şey geldi, beni uyardılar ve dışarıdan duyduklarını anlattılar."

"Ancak şunu söylemeliyim ki bu sorunların hiçbiri bende olmadı. Takım içinde harika bir atmosfer var ve hep birlikte çalışıyoruz, gerektiği kadar bilgi paylaşıyoruz."

"Tamam, dünya şampiyonasında bir ve ikinci sıra için savaşmıyoruz, bu yüzden belki farklı olabilir."

"Ancak şu ana kadar bu sorunların hiçbiri olmadı. Fernando ile çalışmaktan memnunum, bence iyi bir ilişkimiz var ve şu an için harika gidiyor." dedi.

Ocon'un geçen hafta sonu Macaristan GP'deki ilk zaferinin ardından Alonso, takım arkadaşını coşkuyla kutladı.

Ocon'un yarışı kazanmasında, Alonso'nun yarışta yükselen Lewis Hamilton'ı uzun süre arkasında tutması da etkili oldu.

Yarıştan sonra konuşan Ocon, "Yarışta aslan gibi mücadele eden Fernando'ya özel bir teşekkür etmek istiyorum çünkü bu, muhtemelen bizimle biraz fark oluşmasını sağladı ve biraz da bana nefes aldırdı."

"Dışarıda birçok farklı basın mensubuna da söyledim. Fernando takıma katılmadan önce hakkında çok kötü yorumlar aldım ancak size birlikte harika bir ikili oluşturduğumuzu, takımı aynı yöne doğru ittiğimizi söyleyebilirim."

"Umarım bu bizim için birçok galibiyetin ilkidir ve umarım, kısa sürede onunla bir podyumu paylaşabiliriz." dedi.

Esteban Ocon, Alpine F1, 1st position, and Fernando Alonso, Alpine F1, celebrate in Parc Ferme
Esteban Ocon, Alpine F1, 1st position, and Fernando Alonso, Alpine F1, celebrate in Parc Ferme
1/1

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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