Ocon: "Alonso ile aramızdaki fark muhtemelen araç ayarlarındaki 'sapmadan' kaynaklanıyor"

Alonso, Sochi'de sıralama turlarını Ocon'dan üç sıra önde altıncı sırada tamamladı ve pazar günü boyunca ilk on içerisinde rekabetçi bir şekilde yarışarak damalı bayrağı 6. sırada gördü.

Ocon ise Alonso'nun performansına kıyasla yarışı ilk onun ardında geçirdi ve 14. oldu.

Bu yılki Macaristan Grand Prix'sinin galibi, Rusya'da 'sezonun en zorlu yarışlarından birini' geçirdiğini söyledi.

Ocon, "Bence başlangıç ve ilk birkaç tur olumlu geçti. Oldukça iyiydi."

"Başlangıçta biraz kazanç sağladık ve ilk birkaç turda iyi bir pozisyon yakalamayı başardık. Ancak daha sonra tempo açısından oldukça zorlandık."

"Turdan tura zamanlarımız kötüleşti ve önde yol tutuş kaybımız vardı. Bu yüzden atak yapamadım ve diğerlerine karşı kendimi koruyamadım."

"İncelememiz gereken çok şey var, Türkiye öncesi çok fazla çalışmamız gerek. Ancak neyin yanlış olduğunu bulacağız ve bir sonraki yarışa daha güçlü geleceğiz." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A521 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ocon'a, Alonso'ya kıyasla performansının neden daha az olduğu sorusuna, Alpine'in iki aracındaki ayarların farklı yapılmasını öne sürdü.

Ocon, "Son üç ya da dört yarıştır aracın ayarları oldukça benzerdi."

"Bu yarışta sapmalar yaşandı ve artık aynı tepkileri alamıyoruz."

"Neden olduğuna dair birkaç fikrimiz var ve önümüzdeki yarış için düzeltmeye çalışacağız."

"Araçta iyi hissediyorum. Monza'da iyi hissediyordum ve Zanvoort'ta da aynı şekilde. Performans eksikliğinin benim tarafımdan spesifik bir nedeni yok" şeklinde açıkladı.