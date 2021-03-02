Ocon: "Alonso hâlâ 20 yaşındaymış gibi görünüyor"

Fernando Alonso, uzun Formula 1 kariyerini 2018'in ardından noktalamış ve farklı serilerde çeşitli yarışlarda yer almıştı.

İspanyol pilot yeni sezonda Alpine ile spora dönecek ve çifte dünya şampiyonunun yanında Esteban Ocon olacak.

Ocon, Alonso'nun kazasından önce İspanyol pilot hakkında şöyle konuştu: "Fernando hemen hazır olabilecek yeteneğe sahip. Pek çok test yaptı ve bu da hazırlanmasına yardımcı olacak. Zaten çok tecrübeli bir pilot ve iki yıldır Formula 1'den uzak olmasına rağmen çeşitli yerlerde yarıştı ve her zaman formdaydı. Hâlâ 20 yaşındaymış gibi görünüyor."

"Fernando ile şimdiye kadar teması hiç bırakmadık. Her ay mesajlaştığımızı söyleyemem ama ona ara sıra mesaj atıyordum. Takımın bir parçası olmasa bile onunla iletişimdeydim çünkü gerçekten saygı duyduğum bir sürücü. Onunla iyi savaşlar verdim. Dediğim gibi, ona karşı çok büyük bir saygım var. Yani her şey yolunda."

"Elbette güçlü olmak istiyorum. Yılı bitirdiğim yerden başlamak istiyorum, ki bu sezon başına kıyasla çok daha yüksek bir seviyeydi. Artık takımdaki insanlara alıştım, ne bekleyeceğimi biliyorum ve onlar da neye ihtiyacım olduğunu biliyorlar. Bu yüzden çok daha hazırlıklı olacağım. Ancak Fernando çok zorlu bir rakip olacağı ortada. Onula savaşırken yüreğimi ortaya koyacağım. Ancak takım için yarışıyoruz ve her ikimiz de mümkün olduğunca çok puan almalıyız."

Alonso'nun çocukluk idolü olup olmadığı sorusuna, "Ben daha çok Michael'ın (Schumacher) taraftarıydım! Hâlâ da öyleyim. Ancak dediğim gibi ona büyük bir saygım var. Muhtemelen bana bu sporu sevdirenler o ve Michael." yanıtını verdi.

Ocon, idolü Schumacher'den ötürü kırmızı kaskla mücadele ediyor.