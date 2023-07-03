Ocon: "Alonso geçen yıldan daha iyi değil, sadece aracı daha iyi"
Esteban Ocon, Fernando Alonso'yu bu yıl ön plana çıkartan şeyin sahip olduğu araç olduğu görüşünde.
Fernando Alonso, geçen yıl Alpine ile zorlu bir sezon geçirmiş ve birden fazla kez iyi puanlar almaya giderken yarış dışı kalmıştı.
Bu yıl Aston Martin'e geçen İspanyol pilot, şimdiye kadarki sekiz yarışta altı podyum aldı ve performansının ne kadar iyi olduğunu kanıtlamış oldu.
Geçen sezon Alonso'yu puan anlamında geçen Ocon, Marca gazetesine ilginç açıklamalarda bulundu.
Alonso'nun gidişiyle takım içerisindeki atmosfere değinen Ocon, "Pierre ve ben fikir alışverişinde bulunuyoruz. Yeni bir takım arkadaşına sahip olduğunuzda çok şey öğrenirsiniz."
"Fenomen olarak gördüğüm Fernando'da da böyleydi, Pierre'de de böyle."
"Fernando, geçen sezondan daha iyi değil, geçmişte olduğu kadar güçlü, ancak bu yıl daha iyi bir aracı var."
"Bu da bize orta sıralarda yer alan bir takımın ne kadar hızlı bir şekilde en iyi takımlardan biri haline gelebileceğiyle ilgili motivasyon sağlıyor." dedi.
Ocon, Alpine'in sezonu nerede tamamlayacağını ise bilmiyor.
"Formula 1'de gelişim pek çok parametre doğruysa mümkün olabilir."
"Şu anda sıralama turlarında ilk 5'e yakınız, ancak yarış performansında yapmamız gereken çok fazla iş var."
Horner: "2023 aracı sorunlu olsaydı, kısıtlamalarla berbat bir sezon geçirirdik"
Formula 1 pilotları, Van't Hoff'un vefatına yol açan sorunların çözülmesini istiyor
Son Haberler
Silverstone'a güncellemelerle gelen Mercedes, yarış için iyimser
Silverstone'a güncellemelerle gelen Mercedes, yarış için iyimser Silverstone'a güncellemelerle gelen Mercedes, yarış için iyimser
Norris: "Hamilton'a karşı yarışmak 'havalı' bir şey"
Norris: "Hamilton'a karşı yarışmak 'havalı' bir şey" Norris: "Hamilton'a karşı yarışmak 'havalı' bir şey"
McLaren: "Bazı takımların Red Bull'a yetişmesi zaman meselesi"
McLaren: "Bazı takımların Red Bull'a yetişmesi zaman meselesi" McLaren: "Bazı takımların Red Bull'a yetişmesi zaman meselesi"
Marko: "Pit stopu Verstappen'i mutlu etmek için yaptık"
Marko: "Pit stopu Verstappen'i mutlu etmek için yaptık" Marko: "Pit stopu Verstappen'i mutlu etmek için yaptık"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.