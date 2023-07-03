Ocon: "Alonso geçen yıldan daha iyi değil, sadece araca daha iyi"

Fernando Alonso, geçen yıl Alpine ile zorlu bir sezon geçirmiş ve birden fazla kez iyi puanlar almaya giderken yarış dışı kalmıştı.

Bu yıl Aston Martin'e geçen İspanyol pilot, şimdiye kadarki sekiz yarışta altı podyum aldı ve performansının ne kadar iyi olduğunu kanıtlamış oldu.

Geçen sezon Alonso'yu puan anlamında geçen Ocon, Marca gazetesine ilginç açıklamalarda bulundu.

Alonso'nun gidişiyle takım içerisindeki atmosfere değinen Ocon, "Pierre ve ben fikir alışverişinde bulunuyoruz. Yeni bir takım arkadaşına sahip olduğunuzda çok şey öğrenirsiniz."

"Fenomen olarak gördüğüm Fernando'da da böyleydi, Pierre'de de böyle."

"Fernando, geçen sezondan daha iyi değil, geçmişte olduğu kadar güçlü, ancak bu yıl daha iyi bir aracı var."

"Bu da bize orta sıralarda yer alan bir takımın ne kadar hızlı bir şekilde en iyi takımlardan biri haline gelebileceğiyle ilgili motivasyon sağlıyor." dedi.

Ocon, Alpine'in sezonu nerede tamamlayacağını ise bilmiyor. "Formula 1'de gelişim pek çok parametre doğruysa mümkün olabilir." "Şu anda sıralama turlarında ilk 5'e yakınız, ancak yarış performansında yapmamız gereken çok fazla iş var."