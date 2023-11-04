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Ocon: "Alonso bana yer bırakmadı"

Alpine pilotu Esteban Ocon, Fernando Alonso ile yaşadığı temasta sorumluluğun İspanyol pilotta olduğunu söylüyor.

Editör Ezel Tan
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Görevliler Esteban Ocon'un hasarlı aracı Alpine A523'ü pistten çıkarıyor

Esteban Ocon Sao Paulo'daki sprint sıralama turlarında Fernando Alonso ile temas yaşamış ve büyük bir süratle bariyerlere çarpmıştı.

Alpine pilotu, ikinci virajda aracın kontrolünü kaybettiği ve bu nedenle Alonso'ya çarptığı iddiasını kabul etmedi.

Esteban çarpışmanın sebebinin Alonso'nun virajın ortasında sola gitmesi olduğuna inanıyor.

Ocon, "Darbe çok güçlüydü, bu yüzden canım yandı ama önemli değil. Yarışa çıkacağım."

"Sıralama turlarının sonucunu kabul etmek zor çünkü o tur büyük bir adım atıp ikinci bölüme geçmeyi bekliyordum ama Fernando ile karşılaştım."

"İnsanların aracın kontrolünü kaybettiğimi söylediklerini duydum ama bu doğru değil."

"Direksiyonla aracı kontrol ediyordum, tüm padok bunu yapıyor. Fernando virajın ortasında sola doğru hareket etti ve bana yer bırakmadı. Bu yüzden temas yaşadık."

"Artık bir önemi yok; bazen olabiliyor. Hepsi geçmişte kaldı. Artık sprint yarışına odaklanmış durumdayım."

"Fernando hakemlerin yanında bana yer bırakmadığı yönündeki tüm iddiaları çürütmeye çalıştı. Fakat sağda olsaydı çarpışmazdık." dedi.

Red Bull Racing RB19 pilotu Sergio Perez, Alpine A523 pilotu Esteban Ocon'un hasarlı aracını geçiyor

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Red Bull Racing RB19 pilotu Sergio Perez, Alpine A523 pilotu Esteban Ocon'un hasarlı aracını geçiyor

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