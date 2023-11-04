Ocon: "Alonso bana yer bırakmadı"

Esteban Ocon Sao Paulo'daki sprint sıralama turlarında Fernando Alonso ile temas yaşamış ve büyük bir süratle bariyerlere çarpmıştı.

Alpine pilotu, ikinci virajda aracın kontrolünü kaybettiği ve bu nedenle Alonso'ya çarptığı iddiasını kabul etmedi.

Esteban çarpışmanın sebebinin Alonso'nun virajın ortasında sola gitmesi olduğuna inanıyor.

Ocon, "Darbe çok güçlüydü, bu yüzden canım yandı ama önemli değil. Yarışa çıkacağım."

"Sıralama turlarının sonucunu kabul etmek zor çünkü o tur büyük bir adım atıp ikinci bölüme geçmeyi bekliyordum ama Fernando ile karşılaştım."

"İnsanların aracın kontrolünü kaybettiğimi söylediklerini duydum ama bu doğru değil."

"Direksiyonla aracı kontrol ediyordum, tüm padok bunu yapıyor. Fernando virajın ortasında sola doğru hareket etti ve bana yer bırakmadı. Bu yüzden temas yaşadık."

"Artık bir önemi yok; bazen olabiliyor. Hepsi geçmişte kaldı. Artık sprint yarışına odaklanmış durumdayım."

"Fernando hakemlerin yanında bana yer bırakmadığı yönündeki tüm iddiaları çürütmeye çalıştı. Fakat sağda olsaydı çarpışmazdık." dedi.