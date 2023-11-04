Ocon: "Alonso bana yer bırakmadı"
Alpine pilotu Esteban Ocon, Fernando Alonso ile yaşadığı temasta sorumluluğun İspanyol pilotta olduğunu söylüyor.
Esteban Ocon Sao Paulo'daki sprint sıralama turlarında Fernando Alonso ile temas yaşamış ve büyük bir süratle bariyerlere çarpmıştı.
Alpine pilotu, ikinci virajda aracın kontrolünü kaybettiği ve bu nedenle Alonso'ya çarptığı iddiasını kabul etmedi.
Esteban çarpışmanın sebebinin Alonso'nun virajın ortasında sola gitmesi olduğuna inanıyor.
Ocon, "Darbe çok güçlüydü, bu yüzden canım yandı ama önemli değil. Yarışa çıkacağım."
"Sıralama turlarının sonucunu kabul etmek zor çünkü o tur büyük bir adım atıp ikinci bölüme geçmeyi bekliyordum ama Fernando ile karşılaştım."
"İnsanların aracın kontrolünü kaybettiğimi söylediklerini duydum ama bu doğru değil."
"Direksiyonla aracı kontrol ediyordum, tüm padok bunu yapıyor. Fernando virajın ortasında sola doğru hareket etti ve bana yer bırakmadı. Bu yüzden temas yaşadık."
"Artık bir önemi yok; bazen olabiliyor. Hepsi geçmişte kaldı. Artık sprint yarışına odaklanmış durumdayım."
"Fernando hakemlerin yanında bana yer bırakmadığı yönündeki tüm iddiaları çürütmeye çalıştı. Fakat sağda olsaydı çarpışmazdık." dedi.
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Red Bull Racing RB19 pilotu Sergio Perez, Alpine A523 pilotu Esteban Ocon'un hasarlı aracını geçiyor
Son Haberler
Russell: "Sezonun açık ara en kötü yarışıydı, neyi yanlış yaptık bilmiyoruz"
Russell: "Sezonun açık ara en kötü yarışıydı, neyi yanlış yaptık bilmiyoruz" Russell: "Sezonun açık ara en kötü yarışıydı, neyi yanlış yaptık bilmiyoruz"
Perez: "Alonso ile mücadelemiz diğer pilotlara örnek olmalı"
Perez: "Alonso ile mücadelemiz diğer pilotlara örnek olmalı" Perez: "Alonso ile mücadelemiz diğer pilotlara örnek olmalı"
Sainz: "Mercedes ile puan mücadelesi için harika bir fırsatımız olabilirdi"
Sainz: "Mercedes ile puan mücadelesi için harika bir fırsatımız olabilirdi" Sainz: "Mercedes ile puan mücadelesi için harika bir fırsatımız olabilirdi"
Hamilton: "Şükürler olsun ki bu araçla sadece iki yarışım kaldı"
Hamilton: "Şükürler olsun ki bu araçla sadece iki yarışım kaldı" Hamilton: "Şükürler olsun ki bu araçla sadece iki yarışım kaldı"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar