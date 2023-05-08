Ocon: "Agresif stratejimizin karşılığını alamadık"

Esteban Ocon, Miami'de gerçekleştirilen dokuzuncu en iyi zamanı yaptı fakat etrafındakilerden farklı bir stratejiye sahipti.

Yarışta sert lastikle başlamayı seçen Ocon, yarışı takım arkadaşının hemen ardında tamamladı.

Ocon, "Bugün iyi bir yarış çıkarmak ve her iki araçla da puan almak çok güzel."

"İlk bölüm için agresif bir strateji seçerek sert lastikle başladım, bu yüzden yarışın başında birkaç pozisyon kaybettim. Bu kaçınılmazdı çünkü etrafımdaki sürücüler orta hamur ile başladı."

"Fakat sonrasında pozisyon kazanmaya başladım, Valtteri Bottas'ı geçtiğim harika bir atak yaptım."

"Bu atak beni çok mutlu etti ve ondan sonraki performansım da fena değildi."

"Ferrari ve Mercedes ile iyi mücadeleler verdik. Ne yazık ki Ferrari ile rekabet edebilecek kadar hızlı değildik."

"Seçtiğimiz taktik ve aldığımız riskin karşılığını gördüğümüzü söyleyemem, çünkü yarış boyunca pistte bir kez bile güvenlik aracı çıkmadı. Seçtiğimiz strateji nedeniyle, etrafımızdakilere kıyasla daha yavaş kaldık."

"Fakat dünkü sıralamalarda biraz daha şanslı olsaydık, bugün bir ya da iki sıra daha yukarıda olabilirdik."

Ocon, genel tempolarından memnun.

"Hızımız güçlüydü, bu da ilerisi için cesaret verici."

"Bugünkü işimizden memnunuz çünkü daha fazlasını yapabileceğimizi düşünmüyorum."

"Elbette gözden geçirmemiz ve geliştirmemiz gereken şeyler var ama bu uzun bir sezon ve artık Avrupa'daki üçlü yarışı sabırsızlıkla bekliyorum."

Esteban Ocon, Alpine A523 Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images