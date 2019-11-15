Ocon, Abu Dhabi'de Renault aracını sürmek istiyor

Esteban Ocon yeni sezonda Renault F1 Takımı'nda Nico Hulkenberg'in yerini alacak ve Daniel Ricciardo'nun yeni takım arkadaşı olacak.

Bu yılı Mercedes'in yedek pilotu olarak geçiren genç sürücü, her zaman olduğu gibi bu hafta sonu da padoktaki isimlerden biriydi.

Sky Sports'a konuşan Fransız sürücü, kış tatilinden önce Abu Dhabi'de yapılacak sezon sonu lastik testinde Renault ile sürüş yapmak istediğini söyledi.

Ocon, "Sanırım benim için son kez her şey bu kadar sessiz ve sakin! Çünkü şu anda Mercedes'in yedek pilotuyum."

"Ama yakında boş vaktim olmayacak. Henüz Renault’da çalışmaya ne zaman başlayacağımı bilmiyorum, ancak ne kadar erken olursa o kadar iyi olur."

"Umarım Abu Dabi'de yapılacak testlerde takımla çalışma fırsatım olur. Bunun mümkün olup olmadığına Mercedes ve Renault karar vermeli."

"Bu iki günlük testler çok önemli. Çünkü Şubat ayında çalışmak için fazla vaktimiz yok ve takımda rahat olmam ve diğer her şeyle ilgilenmem gerekiyor."

"Uzun süredir yarışmıyorum, bu yüzden gelecek sezonu sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.