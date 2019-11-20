Ocon, Abu Dhabi testinde Renault ile piste çıkacak
Renault F1 Takımı, Esteban Ocon'un Abu Dhabi'de Renault ile piste çıkacağını açıkladı.
Renault geçtiğimiz aylarda 2020 Formula 1 sezonunda Nico Hulkenberg'in yerini Esteban Ocon'un alacağını açıklamıştı.
Ancak Fransız sürücünün ne zaman takıma katılacağı belirsizdi.
Renault bugün yaptığı açıklamada Ocon'un 2 Aralık itibariyle Renault'ya katılacağını duyurdu.
Bu da Fransız sürücünün 3-4 Aralık tarihleri arasında yapılacak Abu Dhabi sezon testi için uygun olduğu anlamına geliyor.
Renault, Ocon'un testlerde yar alacağını doğruladı. Testin bir gününde Daniel Ricciardo, diğer gününde ise Ocon'un piste çıkması planlanıyor.
Ocon geçtiğimiz günlerde Abu Dhabi testine katılmak istediğini söylemişti. Renault ve Ocon'un bu konuda Mercedes'i ikna ettiği görülüyor.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Ocon, Abu Dhabi testinde Renault ile piste çıkacak
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